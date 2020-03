Erzieherinnen-Initiative : Der Kita-Auszeit trotzen

Erzieherinnen aus dem „Schwalbennest“ in Wilster lassen den Kontakt zu ihren Schützlingen nicht abreißen.

von Michael Lemm

29. März 2020, 14:03 Uhr

Wilster | Mindestens fünf Wochen ohne Kita – die durch die Coronakrise erzwungene Auszeit kann Kinder zur unendlichen Langeweile und Eltern an den Rand der Belastungsgrenze treiben. So weit darf es nicht kommen, dachte sich eine ganze Reihe von Pädagoginnen aus dem Team der Kita „Schwalbennest“ in Wilster und ergriff die Initiative, um die Verbindung zu ihren Schützlingen nicht abreißen zu lassen. Einige verschicken kleine Päckchen und Briefchen mit Spielen und Bastelanleitungen. Andere nutzen digitale Kommunikationswege, um ihre Inhalte per Video- und Audio-Botschaft an das Kind zu bringen. Die Idee dazu kam ihnen dabei weitgehend unabhängig voneinander – nach einer kinderfreien Dienstwoche mit Aufräumen und Putzen statt der üblichen pädagogischen Arbeit. „Ich habe immer mal wieder an die Kinder und ihre Familien gedacht“, sagt Uta Brandt. „Weil es sich abzeichnete, dass das alles länger dauern würde, wollte ich einfach versuchen, den Kontakt zu halten.“ So entschloss sie sich ein Buch vorzulesen, das die Kinder so gut kennen, dass sie sich die Bilder dazu sehr gut vorstellen können. „Ich war einfach mal auf die Reaktion gespannt.“

Und die war überwältigend, nachdem die Wahl auf „Der dicke, fette Pfannkuchen“ gefallen war. Schon kurze Zeit später ploppten die ersten WhatsApp-Nachrichten auf. Die Eltern berichteten von ebenso erstaunten wie erfreuten Kindern. „Sie holten plötzlich die Malsachen heraus und vollzogen unseren üblichen Ablauf mit Begrüßungslied und Tischsprüchen nach“, berichtet Brandt erfreut. „Da wurde mir wieder einmal klar, wie wichtig Rituale für Kinder sind.“ Eine Mutter erzählte gar von einem improvisierten Morgenkreis – zu zweit.

Die Resonanz war zu gut, um mit dem Begonnenen aufzuhören. Zumal die Kinder sich auch Titel wünschen konnten. Es folgten „Der Tag, an dem Louis gefressen wurde“, „Der Grüffelo“ und „Hänsel und Gretel“. „Wir sind gut damit gefahren, eine Geschichte am Tag zu schicken“, sagt Uta Brandt. Weitere Titel sind in Arbeit. Damit nicht nur der Kopf zu seinem Recht kommt, denkt Uta Brandt bereits über Kinder-Pilates nach. Schließlich ist auch Bewegung in der erzwungenen Kindergarten-Auszeit wichtig.

Nach dem Auftakt mit alltagstauglichen Bastelideen spielte Claudia Lemm für die Kinder ihrer Gruppe den Lieblingsschlager „Im Bürgermeistergarten“ (eigentlich „Die Räuber von Toulouse“) ein. „Lieder sind ein wichtiger Teil unserer morgendlichen Struktur“, hebt sie hervor. „Musik macht einfach glücklich. Auch zu Hause behalten die Kinder so die Verbindung zur Gruppe, ihren Kita-Freunden und den Bezugspersonen.“ Da sich die Kinder weitere Lieder wünschten, entstand eine regelrechte Musikbox. Es wurden so viele Songs, dass eine Gruppen-Mutter die Lieder auf eine Kinder-Hörspielbox spielen mussten, um ihr Handy endlich wieder selbst nutzen zu können. Die Kommunikation auf diesem Weg will sie beibehalten, solange die Umstände es erfordern. „Das ist Home-Office für Erzieher“, sagt sie lachend.

Auch in der Krippe wird die Verbindung aufrecht erhalten. Der Anlass für Maren Wissemborski und Kollegin Franziska Vahl war der Hilferuf einer Mutter. Sie sollte mit ihrem Kind ein ihr unbekanntes Lied singen. Daraufhin haben die Pädagoginnen es aufgenommen und verschickt. Es folgten auf Wunsch der Kinder viele weitere Lieder und Fingerspiele. „Wir haben ganz viele Kleine ab einem Jahr, die gerade erst eingewöhnt waren“, erklärt Maren Wissemborski. „Da ist es für die Bindung ganz wichtig, dass wir den Kontakt halten. Wer weiß, wie lange die Coronageschichte dauert.“

Zudem gibt das zwischenzeitlich fertig gestellte Außengelände der Kita ein ganz neues Gesicht. Auch das haben die Krippen-Erzieherinnen per Videos für Kinder und Eltern dokumentiert, damit die Veränderung ihren Schützlingen möglichst wenig Angst macht.

Doch nicht nur die Kinder und Eltern profitieren von all diesen Aktivitäten. „Das hilft auch uns durch den Tag“, sagen sie unisono. Vor allem die Antworten der Kinder helfen ihnen dabei, den ernsten Hintergrund für einen Moment zu vergessen.