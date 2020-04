Erfolg am Donnerstagmorgen : Der Itzehoer Schuhdieb ist gefasst

Die Wohnung eines 35-jährigen Itzehoers wurde durchsucht – zahlreiche Schuhe und Bargeld wurden sichergestellt.

09. April 2020, 14:22 Uhr

Itzehoe | Nachdem es in Itzehoe in den vergangenen Tagen vermehrt zu Diebstählen von Schuhen aus Treppenhäusern gekommen war, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Bei ihm handelt es sich um einen 35-jährigen Itzehoer.

Im Rahmen einer Personenkontrolle am Donnerstag in der Robert-Koch-Straße – nach dem Hinweis einer Zeugin – erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem Überprüften um den Schuhdieb handelt. Der Mann willigte in die Durchsuchung seiner Wohnung ein, in der die Einsatzkräfte dann diverse Schuhe fanden, die offenbar unrechtmäßig in den Besitz des Beschuldigten gelangt waren. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher sowie 250 Euro Bargeld, das vermutlich aus Schuhverkäufen stammt.

Einige der aufgefundenen Schuhe konnten die Polizisten bereits Taten zuordnen, jedoch nicht alle. Die Polizei bittet deshalb darum, dass Geschädigte, die ihre Schuhe vermissen und bisher keine Strafanzeige erstattet haben, sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 zu melden.