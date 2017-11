Gregor Gysi spricht in Itzehoe vor Unternehmern : „Der ist ja doch ganz okay“

vergrößern 1 von 2 Foto: UVUW 1 von 2

von Christopher Chirvi

erstellt am 04.Nov.2017 | 05:00 Uhr

„Ich bin völlig fehlgeleitet worden“, sagt Gregor Gysi, nachdem er die Bühne betreten hat. „Ich dachte, ich wäre hier bei der linken Basisgruppe. Aber das scheint ja doch nicht der Fall zu sein.“ Schon gleich zu Beginn der 26. Ausgabe von „Abend im Theater“ des Unternehmensverbands Unterelbe-Westküste (UVUW) lässt sich erahnen, dass es eine humorvolle und kurzweilige Veranstaltung werden könnte – und die Gäste werden vom diesjährigen Redner nicht enttäuscht.

Zahlreich haben sie am Donnerstagabend den Weg ins Theater gefunden, um dem langjährigen Vorsitzenden der Linksfraktion im Deutschen Bundestag und heutigen Präsidenten der Europäischen Linken zuzuhören. Dabei hatte die Einladung innerhalb des UVUW durchaus für Kontroversen gesorgt, wie der Verbandsvorsitzende Lutz Bitomsky zugibt, als er den Abend eröffnet. „Seid ihr verrückt – den einladen?“, hätten einige der Mitglieder zunächst gefragt, als im Verband die Idee aufkam, Gysi einzuladen. In den meisten Fällen folgte aber ein „tolle Idee, wir kommen auf jeden Fall“, sagt Bitomsky. Und von denen gab es einige: „Wir hatten mit 280 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung. So viele Gäste hatten wir noch nie“, sagt UVUW-Geschäftsführer Ken Blöcker.

Gysi sprüht vor Energie, als er hinter dem Rednerpult steht. Voller Leidenschaft spricht der 69-Jährige einige der Punkte an, die ihn besonders bewegen. Zum Thema Bildung sagt er: „Wir haben 16 Bundesländer und 16 Schulsysteme. Zur Zeit der Postkutsche war das vielleicht fortschrittlich. Aber heute?“ Dabei sei Bildung die einzige Chance für Deutschlands Zukunft: „Unsere Goldvorkommen halten sich schließlich in Grenzen.“ Gysi fordert unter anderem eine bessere Bezahlung in der Pflege, eine verbesserte Infrastruktur – und kommt über die Frage der Finanzierung auch immer wieder auf das Thema soziale Gerechtigkeit. In Deutschland zahle alles die Mitte, sagt der Politiker. „Die unten können es nicht und an die oben traut sich keiner ran.“ Also müsse der Spitzensteuersatz wieder auf 53 Prozent erhöht werden. Dort, wo er auch schon zu Zeiten von Helmut Kohl gelegen hat. „Ich habe Kohl gekannt“, sagt Gysi – „und glauben sie mir, das war kein Linksextremist.“

Für eine Forderung bekommt der 69-Jährige an diesem Abend besonders viel Applaus: Insbesondere in der Zeit, als er Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen des Landes Berlin war, habe er gemerkt, wie viele Interessenträger an einem Genehmigungsverfahren beteiligt sind. Um das zu vereinfachen, müsse man das Recht drehen. „Wenn einem Antrag nicht innerhalb von sechs Wochen schriftlich widersprochen wird, gilt er als genehmigt“, schlägt er vor.

Auch für die Zustimmung aus der Runde der Unternehmer an diesem Abend hat Gysi eine Erklärung. Man habe ihm schon häufiger gesagt, er sei eigentlich ganz okay – nur in der falschen Partei. Welche denn stattdessen die richtige sei, habe er dann gefragt – und in der Regel dieselbe Antwort erhalten: „Da haben Sie auch wieder Recht.“

„Um über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, muss man sich auch mit denen unterhalten, die politisch nicht gerade im Arbeitgeberlager zu verorten sind“, sagt UVUW-Geschäftsführer Ken Blöcker. Ähnlich äußert sich nach der Veranstaltung auch ein Besucher. „Man muss sich auch mal andere Meinungen anhören. Und dieser Abend hat auf jeden Fall meinen Horizont erweitert.“