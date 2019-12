„Der Hammer!“ Ansturm auf Künstlermarkt

Avatar_shz von Ludger Hinz

09. Dezember 2019, 13:02 Uhr

Itzehoe | „Das ist mein Lieblingsmarkt: eine schöne Auswahl und toll organisiert in einem Gebäude mit Flair.“ Buchbinderin Silke Menzel aus Barmstedt bot Ohrringe, Lichterketten und Büchern an auf dem Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker im Kulturhof. 60 regionale und überregionale Aussteller, 15 davon aus dem Kreis Steinburg, waren dabei. Die Besucher kamen wieder einmal in Scharen. „Der Hammer!“, sagte Kulturhof-Betreiber Sören Zanner. „Die Tür ging auf, und es war voll.“