Glückstadt : Denkmaltag lockt Besucher an

Auch die alte Apotheke, deren Inventar im Detlefsen-Museum zu sehen ist, war Ziel von Besuchern.

von shz.de

10. September 2018, 14:34 Uhr

Acht Orte standen am Tag des offenen Denkmals in Glückstadt den Besuchern offen – und die ließe sich nicht zweimal bitten. Einer der acht Orte war die Apotheke in der Deichstraße 8. Ungefähr 200 Interessierte schauten bei den neuen Eigentümern Birte Koob und Joachim Lodemann vorbei, um sich das 1670 erbaute und 2017 sanierte Gebäude anzusehen. Das Haus soll saniert werden. Das Vorhaben scheitert bislang aber an den zu hohen Kosten. Teile der alten Einrichtung der alten Apotheke sind im Detlefsen-Museum zu besichtigen.