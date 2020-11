Sichere Wilstermarsch : Deiche für Hochwassersaison gerüstet

Elf Mitarbeiter auf dem Bauhof des Landesbetriebs Küstenschutz arbeiten in der Wilstermarsch für gut erhaltene Deiche, Siele und Sperrwerke.

12. November 2020, 12:19 Uhr

Wilstermarsch | Die Deiche befinden sich in einem guten, wehrhaften Zustand und sind für die Hochwassersaison gerüstet. Das ist das Fazit der Herbst-Deichschau, die coronabedingt diesmal nur in einem kleinen Rahmen stattfand. Das bedeutet, dass alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Deiche mit gewohnter Sorgfalt erfolgten. Ein Zeichen für die gute Arbeit, die die Mitarbeiter des Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) geleistet haben.

Der LKN.SH beschäftigt etwa 725 Mitarbeiter. Verteilt sind diese über 18 Standorte, die von Husum aus verwaltet werden. Dazu zählt unter anderem der Stützpunkt Störort. Dieser liegt unmittelbar am Fuß des 1975 errichteten Störsperrwerkes. Insgesamt elf Mitarbeiter sind dem dortigen Bauhof zugeordnet. Ein Deichwart, fünf Wasserbauer, zwei Kraftfahrer sowie ein Baggerfahrer bilden eine feste Kolonne. Diese ist für den 17 Kilometer langen Deichabschnitt zwischen dem Sperrwerk und dem Holstenreck beim Kernkraftwerk Brunsbüttel samt der in den Deich eingelassenen Sielbauwerke und angrenzenden Lahnungsfeldern zuständig.„Die anderen beiden Mitarbeiter haben einen Platz in Averfleth und kümmern sich ausschließlich um die Unterhaltung der Wilster Au und der Bramau“, erklärt LKN-Abschnittsleiter Jens Jesaites.

Während die Mitarbeiter auf der Wilster Au derzeit unter anderem damit beschäftigt sind, die Böschungen mit Pfählen und Fichtenzweigen zu stabilisieren, werden im Bereich des Elbdeiches sowohl die Weiden beschnitten und geschreddert sowie die Zäune zurückgebaut. „Den Rückbau der Zäune zögern wir so lange wie möglich hinaus, da die Schafe unsere wichtigsten Deichschutzhelfer sind“, so der 43-Jährige. Sie halten das Gras kurz und treten mit ihren Klauen den Boden fest. Da jetzt jedoch die Hochwasserzeit beginnt und sich das Treibgut nicht in den Zäunen verfangen darf, müssen die fünf Schäfer, die ihre Tiere im Bereich der Wilstermarsch zum Weiden auf den Deichen haben, ihre Tiere langsam wieder einholen.

Damit sich die Schafe am Deich wohlfühlen, wurde in den zurückliegenden drei Jahren eine komplette Wasserversorgung aufgebaut. In möglichst gleichbleibenden Abständen wurden Bereiche am Deich gepflastert und mit Tränken bestückt. „Diese Arbeit hat viel Zeit und Geld gekostet. War aber absolut wichtige und notwendig, denn dadurch, dass die Tiere nun überall Wasser finden, verharren sie in den warmen Sommermonaten nicht mehr an einer Wasserstelle, sondern ziehen weiter den gesamten Deich hinauf und hinunter“, erläutert Jens Jesaites.

Problematisch: Neben frei laufenden Hunden, die immer wieder Schafe an den Deichen verletzten, ist die Distel ein Feind der Huftiere. Wo sie wächst, wird der Bereich von den Schafen gemieden – und die Bodenverdichtung bleibt dort aus. In Herbst und Frühjahr, wenn die Schafe nicht mehr oder noch nicht am Deich weiden, werden Spritzmittel gegen die Disteln eingesetzt.

Ein unliebsamer Bewohner der Deiche ist die Wühlmaus. Insbesondere 2018 und 2019 stellte diese durch ihre rasante Vermehrung ein großes Problem dar. Im Kampf gegen den Nager werden auch Greifvögel eingesetzt.

Eine der zeit- und arbeitsaufwendigsten Tätigkeiten ist die Beseitigung des Treibguts im Anschluss an die Hochwassersaison. „Ungünstige Windrichtungen haben zum Jahresbeginn dafür gesorgt, dass wir überdurchschnittlich viel Treibgut an den Deichen hatten“, betont Jens Jeseites. Darüber hinaus zählt die Wartung der Siele und Sperrwerke ebenfalls zu den Kernaufgaben der LKN-Mitarbeiter. „Wir verzeichnen derzeit deutlich mehr Sedimente im Wasser, was dazu führt, dass die Wasserbauwerke stärker versanden“, so Jesaites. Um die Siele bei Bedarf schnellstmöglich trockenlegen zu können, haben sich die Bauhofmitarbeiter zwei Absetzcontainer nach ihren Anforderungen gebaut. Während in anderen Kreisen in der Regel nach entsprechenden Ausschreibungen Fachfirmen beschäftigt werden, ist das Störort-Team in der Lage, diese Aufgabe ohne großen Vorlauf selber durchzuführen