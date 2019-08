Katastrophenschutzübung „Blanker Hans“ : Deichbruch in St. Margarethen: 220 Darsteller werden evakuiert

Katastrophenschutzübung wird zur Herausforderung für mehr als 740 Einsatzkräfte.

30. August 2019, 15:04 Uhr

St. Margarethen/ Itzehoe | Rund 1000 Menschen werden am 14. September an einer der größten Katastrophenschutzübungen des Kreises Steinburg teilnehmen. Mit mehr 740 Kräften und 220 Darstellern soll die Evakuierung St. Margarethens geprobt werden.

Sicherheit von 40.000 Menschen bedroht

Im Falle eines tatsächlichen Deichbruches ginge es jedoch nicht allein um die Sicherheit nur eines Dorfes, sondern um die von bis zu 40.000 Menschen in der Region. Und so stellt Landrat Torsten Wendt hohe Erwartungen an die Übung, die den Kreis immerhin rund 60.000 Euro kosten wird.

Seit über einem Jahr bereiten er und sein Team zusammen mit den Führungskräften von Feuerwehr, Polizei, DRK, DLRG, THW, ASB und anderen diesen fiktiven Katastrophenfall vor, der zeitgleich auch in Nordfriesland, Dithmarschen und Pinneberg geprobt werden wird.

Zitat: Wir wollen herausfinden, ob unsere bisherigen Evakuierungsplanungen im Notfall auch funktionieren und ob das Konzept für Aufbau und Betrieb der Notunterkünfte gut genug ist. Torsten Wendt

„Für mich als Landrat aber ist besonders wichtig zu wissen, wie lange es dauert, bis die Menschen in Sicherheit sind. Nur dann weiß ich auch, wann ich spätestens die Entscheidung zur Evakuierung zu treffen habe.“

Wie wichtig diese Frage ist, sei ihm klar geworden, als gleich zu Beginn seiner Amtszeit 2013 mehrere schwere Orkane über Schleswig-Holstein hinwegzogen. Wendt musste Katastrophenvoralarm auslösen.

Überflutung am PC simuliert

Glücklicherweise sei es damals lediglich zu einem kleinen Deichschaden bei Kollmar gekommen. Aber: „Ich fragte mich, was wohl alles passiert wäre, hätte der Deich nicht gehalten.“

Mit Hilfe einer Computersimulation ließ der Landrat ermitteln, wie lange das Wasser brauchen würde, um das Kreisgebiet zu fluten, und wie hoch das Wasser wo stehen würde. +

Diese Flutkarten sind heute für die Evakuierungsplanung von großer Bedeutung.

Warn-App „Nina“

Wendt rechnet damit, dass etwa 70 Prozent der Bevölkerung im Katastrophenfall in der Lage sein würden, das Gefahrengebiet rechtzeitig zu verlassen.

Dabei kommen Radiodurchsagen, Lautsprecherwagen in den Straßen, Hilfskräfte vor Ort sowie die kostenlose Warn-App „Nina“ des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zum Einsatz.

Info: Warnung im Katastrophenfall: eine Minute auf- und abschwellender Sirenenton. Das ist auch das Signal dafür, umgehend das Radio einzuschalten. Wertgegenstände sollten in höhere Etagen des Hauses gebracht werden, ein Notfallkoffer gepackt sein. Wichtig ist es, den Anweisungen der Helfer vor Ort zu folgen. Bei Bedarf das Bürgertelefon anrufen, wenn Hilfe benötigt wird. Die Nummer wird via Radio mitgeteilt. Nicht 110 oder 112 anrufen! Entwarnung: eine Minute Dauerton.

Jenen aber, die nicht aus eigener Kraft die Notunterkünfte aufsuchen können, gilt bei der bevorstehenden Übung die besondere Aufmerksamkeit. Sie werden mit Bussen und Krankentransporten nach Itzehoe in die Notunterkunft gebracht.

Pflegeheim wird evakuiert

Im realen Fall würden Betroffene über ein Bürgertelefon Hilfe anfordern können, sofern sie sie benötigen. Während der Übung wird schon mal die Evakuierung eines fiktiven Pflegeheims in St. Margarethen geprobt. Die Versorgung der „Bewohner“ übernimmt die Schwesternschaft Ostpreußen des DRK. Gerade für sie wie auch alle anderen Ehrenamtlichen ist diese Großübung eine Gelegenheit, das bisher nur in der Theorie Gelernte in der Praxis realitätsnah zu erproben.