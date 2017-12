Itzehoe : Deichbau als Motor für Entwicklung

vergrößern 1 von 1 Foto: is 1 von 1

„Wir sind froh darüber, dass wir wieder ein so umfängliches und interessantes Buch herausgeben können. Es ist ein wertvolles Nachschlagewerk“, sagte Herbert Frauen, stellvertretender Vorsitzender im Heimatverband für den Kreis Steinburg, bei der Vorstellung des Steinburger Jahrbuchs 2018. Ehrenamtliche Autoren aus dem Kreis Steinburg hätten dankenswerterweise Beiträge zu dem diesjährigen Thema „Infrastruktur“ erarbeitet. Auf 359 Seiten werden Einblicke in Einrichtungen technischer und sozialer Infrastruktur und deren Entwicklung gegeben.

In seinem Geleitwort weist der Vorsitzende des Heimatverbands, Landrat Torsten Wendt, auf die Bedeutung der jährlich erscheinenden Heimatbücher hin: „Der Blick zurück, den die nachfolgenden Beiträge unternehmen, hilft uns bei der Bewältigung der Gegenwart und den Herausforderungen der Zukunft.“

Die Autoren haben sich ganz unterschiedlicher Aspekte der Infrastruktur angenommen. So beschreibt beispielsweise Ulf Buhse in seiner Abhandlung „In der Marsch und an der Elbe – Infrastruktur in besonderer Lage“, wie die Urbanisierung der holsteinischen Marschen erst durch den Deichbau, die Schaffung von Entwässerungssystemen, Verkehrswegen zu Wasser und zu Land ermöglicht wurde. Eike von Hacht befasst sich mit Urteilen des Itzehoer Bürgerrechts bei Vaterschaftsklagen unverheirateter Frauen in den Jahren 1817 bis 1844. Für die Klägerinnen angesichts ihrer Beweisnot ein unwürdiges Verfahren, das sie meistens verloren und mit dem Makel der Liederlichkeit behaftete. Ein spannender Beitrag, wie Karl-Heinz Zander, Vorstandsmitglied im Heimatverband, bei der Buchpräsentation betonte.

Einen Einblick in die Entwicklung der medizinischen Versorgung in Itzehoe gibt Katrin Götz in ihrem Beitrag „Das Klinikum Itzehoe – zentraler Baustein der regionalen Infrastruktur“. Lothar Bruhn beschreibt „Das Steinburger Festungs-Netzwerk im 30-jährigen Krieg“ und die Entwicklung des Eisenbahnwesens unter dem Titel „Eiserne Wege in die Welt“. Mit der Kultivierung der Vaalermoor-Niederung befasste sich Hans Möller. Hans Ramm und Jutta Ohl rufen die Geschichte und jüngste Renovierung der Nagel’schen Fachwerkhäuser in Itzehoe in Erinnerung.

Den Bau von Schwimmbädern im Kreis Steinburg am Beispiel von Itzehoe und Wilster stellt Hermann Schwichtenberg dar. Unter dem Titel „Gefahrenabwehr im Kreis Steinburg“ zeigt Ingrid Schwichtenberg die Entwicklung des Feuerwehrwesens im Kreis Steinburg seit dem 19. Jahrhundert auf.

Ergänzt werden die Beiträge durch die Rubrik „Aus Wissenschaft und Unterricht“. Dort beschäftigt sich Ines Lüder unter dem Titel „Ein neuer Begriff für eine neue Landschaft“ mit den Möglichkeiten, kulturlandschaftliche Besonderheiten für eine regionale Markenbildung und Entwicklung zu nutzen. Valentina Schneiders Beitrag „Die Stadt und das Glück – ein Schauspiel zum Stadtjubiläum“ beschreibt, wie sich die Theater-AG des Detlefsengymnasiums an 400 Jahre Glückstädter Geschichte wagte.

In der Rubrik „Aus Museen und Archiven“ berichtet Anita Chmielewski über das Kreismueum Prinzeßhof 2016/2017 sowie Christian Boldt über das Detlefsen-Museum Glückstadt.

Die Arbeit des Heimatverbands stellen Herbert Frauen und die Sprecher der Arbeitsgemeinschaften Botanik, Kultur- und Regionalgeschichte, Nedderdüütsch und Archäologie dar.

Das Jahrbuch 2018 schließt mit einem Beitrag der drei Herausgeber Christian Boldt, Sönke Loebert und Kirsten Puymann. Sie geben künftigen Autoren Hilfestellung für die Manuskriptgestaltung und weisen bereits auf das Thema für das Jahrbuch 2019 hin: „Arbeitswelten“.



>

Das Steinburger Jahrbuch2018 kostet 14,90 Euro und ist im Buchhandel, im Kreismuseum Prinzeßhof und in der Geschäftsstelle des Heimatverbands im Kreishaus erhältlich.