Krempe : „De Bohlenbögers“ feiern gelungene Premiere

Die plattdeutsche Theatergruppe erhielt viel Applaus n der Kremper Willi-Steinmann-Halle.

05. Februar 2020, 18:15 Uhr

Krempe | Was macht Mann nach einer durchzechten Nacht samt Firmenfeier, auf der er sich gleich zweimal verlobt hat? Genau diese Frage wird in „Dree Köm un een Söten toveel“ beantwortet. Und zwar auf höchst humorvolle Art. Die plattdeutsche Theatergruppe „De Kremper Bohlenbögers“ feierte mit ihrem neuen Stück eine mit viel Applaus bedachte Premiere in der Kremper Willi-Steinmann-Halle.

Das Stück stammt aus der Feder von Yvonne Struck, ins Plattdeutsche übersetzt wurde es von Heino Buerkoop. Der Originaltitel lautet „Drei Schnäpse und ein Kuss zu viel“. Ein schwungvolles Werk, das die Mimen aus der kleinen Marschenstadt lustig-elanvoll auf die Bühne brachten.

Und weil sich die Bohlenbögers am Projekt „Landkultur“ beteiligen, das unter anderem zum Ziel hat, dass Kulturschaffende enger zusammenarbeiten, durften sich die Premieren-Zuschauer vorweg noch über einen Papageien-Sketch der plattdeutschen Theaterkollegen aus Neuenbrook freuen.

Seit über drei Jahrzehnten agieren die Laienschauspieler aus Krempe unter der Schirmherrschaft der örtlichen Volkshochschule. Wobei Nachwuchs in den Ensemblereihen stets gern gesehen ist. Plattdeutsch müssen Neumitglieder nicht zwingend beherrschen. Wer Interesse hat, kann mittwochs ab 19.30 Uhr im Haus der Krempermarsch unverbindlich vorbeischauen.