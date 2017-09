Sprachausbildung für Flüchtlinge : Daz-Büro in neuem Domizil

vergrößern 1 von 1 Foto: Rosenburg 1 von 1

Wenn am Montag das neue Schuljahr beginnt, wird es am Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) etwa 100 neue Schüler in vier Daz-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) geben. „Wir sind bereit, am 4. September zu starten, und wir sind gut aufgestellt“, betont Marion Gaudlitz, Schulkoordinatorin. Das Team im Daz-Büro – Marion Gaudlitz und Integrationslotsin Claudine Schulz – werden dort von Zahra Mohseni und Paul Bublitz unterstützt – hatte in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun. Zumal das Büro vom Haus Göteborg auf dem RBZ-Gelände am Juliengardeweg in die Landwirtschaftsschule als Nebenstelle des RBZ in der Brunnenstraße 45 umgezogen ist.

„Der Umzug wurde notwendig, weil das Haus Göteborg noch dieses Jahr abgerissen werden soll“, erklärt Marion Gaudlitz. Es sei schwierig gewesen, Ersatzräume zu finden. Das neue Domizil sei nicht optimal, weil es relativ weit weg von der RBZ-Zentrale sei. „Die Distanz stellt uns vor neue Herausforderungen“, fügt sie zur verwaltungstechnischen Vernetzung hinzu. Außerdem seien für den Daz-Bereich viele Räume verloren gegangen. Einen zusätzlichen Besprechungsraum gebe es nicht. Und auch für die Beschulung der Flüchtlinge im Alter zwischen 18 und 25 Jahren gebe es nicht genug Platz am RBZ. Ein Teil des Unterrichts findet ebenfalls in der Landwirtschaftsschule statt, zusätzlich würden wieder Räume der Kirche und des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) angemietet. Für die Unter-18-Jährigen bleiben die Bek-Daz-Klassen (Berufseingangsklasse Deutsch als Zweitsprache) in den Gebäuden des RBZ.

Die Aufgaben für das Team bleiben im nächsten Schuljahr gleich. Claudine Schulz und Marion Gaudlitz unterstützen die 18- bis 25-Jährigen, die von Ehrenamtlichen unterrichtet werden, bei der Suche nach Praktika und Ausbildungsplätzen. Zudem versucht das Team, die Geflüchteten, die ihren schulischen Abschluss geschafft haben und in die Ausbildung gegangen sind, aufgrund der sprachlichen Herausforderung in den Unterrichtsfächern des jeweiligen Ausbildungsgangs noch weiter zu begleiten.

Und natürlich müssen auch Rückschläge verarbeitet werden. Berufliche und schulische Anforderungen im Alltag bereiteten durchaus auch Schwierigkeiten – so wie es vielen Berufsanfängern gehe, nicht zuletzt angesichts der geringeren freien Zeit. Manchem sei zudem noch nicht ganz der Stellenwert einer Ausbildung klar, die die Chance biete, „hier Fuß zu fassen und sich zu integrieren“, so Gaudlitz. „Es ist wichtig, von hier aus zu unterstützen“, betont sie. Nicht allein bei der Sprache, sondern auch „beim Vermitteln gesellschaftlicher Ansprüche“.

