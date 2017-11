Strassenbau : Dauerbaustelle sorgt für Ärger

vergrößern 1 von 1 Foto: Wittmaack 1 von 1

Autofahrer, die regelmäßig auf der Strecke Glückstadt – Elmshorn unterwegs sind, brauchen in diesem Jahr starke Nerven und viel Zeit. Erst wurde ab Ortsausgang Elmshorn in Richtung Neuendorf gebaut, ab Anfang September dann von Neuendorf bis Kreisel Kollmar. Die Bundesstraße 431 war gleich hinter Elmshorn noch gesperrt, als der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) verkündete, dass nun der nächste Streckenabschnitt vom Ortsausgang Neuendorf bis einschließlich des Kreisverkehrs Kollmar auf einer Länge von etwa 3800 Metern erneuert werden solle.

Der Startschuss fiel am 4. September. Bis 29. September hätten die Arbeiten erledigt sein sollen. So sah es der ursprüngliche Plan vor. Doch das Wetter durchkreuzte das Vorhaben. Regen und Kälte erschwerten die Arbeiten. Inzwischen ist die Strecke zwar wieder freigegeben, doch seit Wochen dürfen nur 40 Stundenkilometer gefahren werden. Auch die Seitenstreifen sind noch nicht befestigt, so dass Autofahrer besonders achtsam sein müssen, um nicht vom rechten Weg abzukommen.

Für viele Pendler ist die B 431 die verkehrstechnische Hauptschlagader auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit. Und so stoßen die langen Bauzeiten und die Verzögerungen dann auch nicht bei allen Bürgern auf Verständnis. Horst Winter aus Kollmar schrieb unserer Zeitung eine bitterböse Mail, in der er sich selbst als „angenervten Kollmaraner Bürger“ bezeichnete. Seit fast drei Monaten sei an der Baustelle nichts mehr gemacht worden. Außerdem erzähle man sich, „dass die Behörden vergessen haben, die Bankettenbefestigung und die Fahrbahnmarkierung auszuschreiben“.

Kritikpunkte, die der Leiter der Niederlassung Itzehoe des LBV, Kai-Uwe Schacht, entschieden zurückweist. „Die Ausschreibungen hat es sehr wohl gegeben“, versichert er. Und von einem dreimonatigen Stillstand könne keine Rede sein. „Vom 16. bis 27. Oktober wurde am Kreisel gearbeitet – auf Wunsch des ÖPNV haben wir die Arbeiten extra in die Herbstferien gelegt.“

Seit dem 7. November gilt zwischen Neuendorf und Kollmar eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern. Wer die Strecke seither einmal gefahren ist, weiß, dass sich kaum einer an diese Vorgabe hält. „Sie ist aber nötig“, betont Schacht. Nicht nur aufgrund fehlender Markierungen, sondern vor allem, weil „die Rollsplitt-Anteile auf der neuen Asphaltdecke erst einmal abgefahren werden müssen“. Die 40 Stundenkilometer würden noch bis Ende dieser Woche gelten. „Dann wollen wir sehen, ob eine etwas höhere Geschwindigkeit möglich ist“, kündigt der Itzehoer LBV-Leiter an. Auch die Markierungen sollen so schnell wie möglich aufgetragen werden. „Die Arbeiter stehen Gewehr bei Fuß“, so Schacht. Doch es seien „einige trockene Tage dafür notwendig“, weil einfach „zu viel Feuchtigkeit in der Straße steckt“.

Horst Winter kritisiert in seiner Mail an unsere Zeitung auch den „erheblichen Schaden an den Ausweichstrecken, denn der Schwerlastverkehr wurde auch nicht bedacht und hat sich einfach die Durchfahrt genehmigt. Bei vielen Straßen ist die Bankette zerstört“.

Viele Lastwagen, die vor der Vollsperrung am Kreisel Kollmar standen, suchten sich tatsächlich ihren ganz individuellen Weg, um die Baustelle ohne größeren Zeitverlust zu umgehen. „Da können wir nicht helfen“, gibt Schacht zu. Der LBV habe Umgehungsstraßen ausgewiesen, die auch für große Lastwagen zugelassen seien. Wenn die Brummi-Fahrer dann Abkürzungen über kleinere Wege nutzen würden, sei der LBV machtlos. Leider seien einige Gemeindestraßen nicht gewichtsbeschränkt, so dass Laster sie ganz legal befahren dürften.