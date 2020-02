Phänomenta in Hohenlockstedt : Dauerausstellung erklärt Schülern Welt der Physik

An der Grundschule Hohenlockstedt wurde jetzt eine naturwissenschaftliche Dauerausstellung eingerichtet.

12. Februar 2020, 12:42 Uhr

Hohenlockstedt | Fragt man Grundschüler nach ihren Lieblingsfächern lautet die Antwort meistens: Sport, Kunst und Musik. Naturwissenschaftliche oder mathematische Fächer sind bei dieser Aufzählung eher die Seltenheit. Dass aber gerade diese Fächer Begeisterung und Erstaunen hervorrufen können, erfahren nun auch die Jungen und Mädchen der Grundschule Hohenlockstedt. Dank des handwerklichen Geschicks ihrer Lehrer können nun auch sie die faszinierende Welt der Physik mit allen Sinnen hautnah erleben.

ZITAT Im Rahmen unseres Schulentwicklungstags haben wir zehn Exponate der Mini-Phänomenta nachgebaut. Yvonne Zengerling-Bause, Konrektorin

Unterstützung bekamen die Lehrer von Björn Kaffenberger, Dozent der Phänomenta in Flensburg. Er brachte nicht nur das Fachwissen mit, sondern auch das gesamte vom Schulverband finanzierte Material und Werkzeug. Exponate wie Kugelrampe, Vasenlinse, Les-Saujou-Figur und eine Galileo-Bahn laden Schüler jetzt in einer Art Dauerausstellung ein, naturwissenschaftliche Gesetze auf eigene Faust zu erforschen.

ZITAT Die Kinder werden sich anfangs über zunächst unerklärliche Effekte wundern. Björn Kaffenberger, Dozent der Phänomenta

Gleichzeitig aber weiß er auch, dass Kinder weniger kompliziert denken als Erwachsene. Durch das eigene, altersgemäße Ausprobieren entwickeln sie Hypothesen und finden schnell eigenständig kreative Lösungen.

Kürzester Weg nicht immer der schnellste

Warum der kürzeste Weg nicht immer am schnellsten zum Ziel führt, die Murmeln immer in der Mitte der Galileo-Bahn aufeinander treffen, Kugeln an langen Fäden anders schwingen oder eine Kugel plötzlich bergauf rollen kann, wollte Kaffenberger nicht verraten. „Ein Zauberer verrät auch keine Tricks“, sagt er. „Wir brauchen die Neugierde der Kinder, wollen sie zum Nachdenken anregen und sie wegbekommen von der virtuellen Welt“, betont der Dozent.

Zeit ist von Simulation, Informationsflut und Zeitmangel geprägt

Seiner Meinung nach wachsen Kinder und Jugendliche heute in einer Welt auf, die durch Simulation, Informationsflut und Zeitmangel geprägt ist. „Das eigene unmittelbare Erleben, das Ausprobieren und altersgemäße Forschen findet immer weniger Raum.“ Frei zugängliche Experimentierstationen, an denen naturwissenschaftliche und technische Phänomene von Kindern erlebt werden, fördern die Freude am eigenen Erkennen. „Die Kinder sollen hier vor Ort die Möglichkeit bekommen, selbstgesteuert an den Experimentierstationen zu lernen“, sagt Kaffenberger. Denn auch außerhalb des Unterrichts, wie in den Pausen, bieten die Experimente einen attraktiven Anlass, „im Handeln zum Denken zu finden“.