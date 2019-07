Kindergarten in St. Margarethen : „Das war ein Schreck“

Unbekannte haben Bierflaschen gegen Kita-Fenster geworfen. Scherben trüben den Spielspaß.

von Ilke Rosenburg

30. Juli 2019, 15:13 Uhr

St. Margarethen | „Das ist ja dumm, ein Loch in eine Scheibe zu machen!“ – Der fünfjährige Eik spricht aus, was wohl alle Kinder und Erwachsenen in der Kita Deichmäuse denken und wütend macht. In der Nacht zu gestern haben bislang unbekannte Täter Bierflaschen gegen die Scheiben der Kindertagesstätte geworfen. Zwei Fenster zum Spielplatz hin wurden beschädigt.

Wir sind alle entsetzt Heike Jacobsen, Kita-Leiterin

Als Kita-Leiterin Heike Jacobsen und ihr Mitarbeiterteam am Morgen zur Arbeit kamen, mochten sie ihren Augen kaum trauen. „Das war ein Schreck“, so Heike Jacobsen. Denn die Scherben ergossen sich auf den Wegen und im Sand hinter der Kita zum Spielplatz hin sowie an der Seite des Kleinkinderbereichs. Natürlich wurden die sichtbaren Scherben gleich beseitigt. Doch für die Kinder bedeutet es vorläufig, dass sie auf keinen Fall auf ihrer Spielfläche barfuß laufen dürfen. „Das ist hochgradig gefährlich.“ Denn, so Jacobsen weiter, in Sand und Gras könnten sich noch Glassplitter verstecken.

Kinder sind enttäuscht

Sonst sind Kinder und Erzieher morgens immer gleich nach draußen gegangen, vergangene Woche wurde da noch fröhlich geplanscht. Jetzt sind besonders auch die Kinder enttäuscht, dass die rücksichtlosen Täter ihnen das Spielen vermiesen. Sie hoffen, dass die Unbekannten gefasst werden. „Wir sind alle entsetzt“, sagt die Kita-Leiterin. Sie hat die Polizei über den Vorfall informiert.

Randalierer unterwegs

Zumal auch in direkter Nachbarschaft Randalierer unterwegs waren – erst vor zirka zwei Wochen. Auf dem Schulhof der Grundschule wurden Blumenbeete verwüstet, ein Basketballkorb von der Wand gerissen, Straßenschilder herausgerissen und auf den Schulhof geschmissen, der zudem ebenfalls von Scherben übersät gewesen sei.

>Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, kann sich in der Kita melden oder an die Polizei wenden.