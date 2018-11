Theotermokers aus Wilster : Das Publikum spielt mit

Viele wollen die Theotermokers gleich mehrmals sehen.

von Sabine Kolz

21. November 2018, 09:23 Uhr

Wilster | Mal fällt der Stuhl um, mal schreibt der Kuli nicht, und ob Bienenstich oder Apfelkuchen – „Ehepoor Voss schoolt üm“, da muss man flexibel sein. So wie die Schauspieler von den Theotermokers, die nicht nur ihren Text können, sondern auch schnell reagieren müssen, wenn der Kollege auf der Bühne mal einen Aussetzer hat. Meisten hilft Toseggersch Hilde Schröder, manchmal macht die Situation sich auch selbstständig.

Die bisherigen „bu. 500“ (bummelig) Zuschauer hatten ihren Spaß an dem aktuellen Stück. Vier Mal sind die Theotermokers im Dückerstieg aufgetreten. Insgesamt sind neben der Premiere beim Theaterball (wir berichteten) acht weitere Vorstellungen geplant. Das dabei nicht alles glatt läuft und es keine Unterschiede bei den Aufführungen gibt, ist sehr unwahrscheinlich.

Noch gibt es die Möglichkeit, die Geschichte über Geheimnisse, Flatrates und Liebe zu sehen. Das Ehepaar Voss und seine Geschäftsideen gibt es am Donnerstag um 20 Uhr, und am Freitag, 23. November um 19.30 Uhr, im Colosseum Wilster sowie am Mittwoch, 28. November um 19 Uhr, (mit Blasmusik) im Klever Hof zu sehen.

„Eigentlich muss man mindestens zwei Mal das Stück sehen“, sagt Speelbaas Uwe Schröder und genau das machen viele Zuschauer. Die Gruppe lässt dem Gast die Wahl, mit oder ohne Essen, Kaffee und Kuchen oder Blasmusik. „Das Konzept geht auf, viele buchen ihre Karten gleich für das nächste Jahr“, freuen sich Uwe Schröder und seine Mannschaft. „Das Publikum ist stark an den Aufführungen beteiligt“, erklärt Schröder, denn wenn die Zuschauer nicht mitgehen, haben die Darsteller auf der Bühne auch keinen Spaß. Viele fiebern mit und ermuntern zum Beispiel Torsten Dohrn, der den Veganer Tobias spielt und vor einem knusprigen Schnitzel sitzt.

Den Dreiakter von Bernd Kietzke hat Uwe Schröder in „unser Platt“ übertragen: „Hochdeutsch hätte ja keiner verstanden.“ Ferdinand Voss (Gerhard Looft) und seine Frau Christel (Vera Carstens), die Kinder Bianca (Mona Lüning) und Tobias (Torsten Dohrn), das befreundete Ehepaar Wendelin Weiss (Gustav Dunker) und Dora (Kerstin Meifort), sowie Michael Tröster (Jan Beimgraben), Nina Nahles (Nele von Böhlen), Siggi Lange (Reimer Dohrn, und die Nachbarin Rita Meier (Silke Schröder) sorgen für Kurzweil und gute Unterhaltung.