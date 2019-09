Müllgebühren in den Nachbarkreisen : Das kostet eine Tonne mit Abfall

von Anna Krohn

12. September 2019, 15:39 Uhr

Im Kreis Steinburg muss derzeit je Wohnung pro Jahr eine Grundgebühr in Höhe von 52,80 Euro für die Müllabfuhr bezahlt werden – im Kreis Pinneberg sind es 63,60 und in Dithmarschen 39 Euro.

Eine Restabfall-Tonne, Größe 120 Liter, kostet in Steinburg bei 14-tägiger Leerung pro Jahr 60 Euro, in Pinneberg 102,96 und in Dithmarschen 106,20 Euro. Eine Biotonne(120 Liter, Leerung alle 14 Tage) kostet alle Steinburger derzeit 77,40 Euro pro Jahr, alle Bürger des Kreises Pinneberg 85,68 Euro und alle Bürger im Kreis Dithmarschen 60 Euro. Für Papiermüll fallen in dieser Größenordnung keine Gebühren an.

> Gesamtkosten: Steinburg 190,20 Euro pro Jahr; Pinneberg: 252,24 Euro; Dithmarschen: 205,20 Euro.