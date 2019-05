Ganz frei in der Natur : Das kleine Naturisten-Paradies von Dägeling

Mitglieder des Naturistenbundes Itzehoe lieben und pflegen ihr idyllisches Gelände am Heidieksweg.

von Anna Krohn

27. Mai 2019, 10:44 Uhr

Dägeling | Kennen Sie das „Kleine Paradies von Dägeling“? Nein, gemeint ist nicht die Nordoer Heide, deren größter Teil zu Dägeling gehört. Tatsächlich grenzt dieses Naherholungsgebiet aber an das kleine Paradies. Als solches bezeichnen die Mitglieder des Naturistenbundes Itzehoe (NBI) ihr FKK-Gelände am Heidieksweg. Und das ist gar nicht so einfach zu finden.

Zitat: Viele wissen gar nicht, wie schön es ist, unbekleidet herumzulaufen, nackt durch den Moorteich zu schwimmen. Kerstin Kröger, Vorsitzende

Man muss wissen, dass man, auf der Landesstraße von Itzehoe kommend, gleich hinter dem landwirtschaftlichen Betrieb von Reiner Mohr an der Itzehoer Straße rechts abbiegen und immer geradeaus fahren muss, um dorthin zu gelangen. Ein langer Plattenweg, gut in Schuss, führt dann in die pure Idylle der Naturisten.

Wer Mitglied im Verein ist, der liebt die Natur, liebt es, rund um sich herum lediglich Vogelgezwitscher und vielleicht das Rauschen der Bäume zu hören, nur bei entsprechenden Windverhältnissen vielleicht mal ein Auto von der Landesstraße.

Ohne Stromanschluss

Hier gibt es bis heute keine Stromanschlüsse, für das Nötigste sind Solarzellen vorhanden und man greift auf Gasflaschen zurück. 1963 wurde der Verein gegründet, seit 1985 gehört ihm das Gelände mit Campingplatz, Naturteich mit Seilbahn, Boulebahn, Tischtennisplatte, Kinder-Spielgeräten, Vereins-, Waschhaus und Sauna vollständig. Das, sagt Kerstin Kröger, die seit Februar Vorsitzende des NBI ist, sei auf jeden Fall ein Vorteil, da man so nicht fürchten müsse, das Paradies eines Tages zu verlieren. Die Lägerdorferin, die das Studio „Körperformen“ in Itzehoe betreibt, betont aber: „Alles hier erfolgt in Eigeninitiative und Eigenleistung, da braucht man natürlich Mitglieder, die tatkräftig unterstützen, um das alles zu erhalten.“

Verein präsentiert sich

Mit einem Erlebniswochenende über Pfingsten will der Verein auf sich aufmerksam machen, das Gelände vorstellen und vor allem neue Mitglieder gewinnen. „Wir sind leider nur noch sehr wenige, um und bei 50, und davon knapp 20 aktive – da leiden wir wie zahlreiche andere Vereine auch“, sagt die 58-Jährige.

Junge Mitglieder gesucht

„Aber wir sind eine tolle Gemeinschaft, vom Ingenieur bis zum normalen Arbeiter. Jeder ist willkommen, und man kann hier richtig vom Alltag abschalten.“ Im letzten Sommer konnte der Verein ein neues Mitglied gewinnen, eine 36-Jährige. „Wir freuen uns sehr über junge Mitglieder, und schön wäre es, wenn hier auch mal wieder Kinder wären“, so Kröger.

Info: Beim „Erlebniswochenende mit Freunden“, 7. bis 10. Juni, ist jeder im Naturistencamp am Heidieksweg in Dägeling willkommen – um z.B. zur Probe zu campen im eigenen Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil (mieten ebenfalls möglich), oder einfach, um die Idylle zu erleben. Zum Programm zählen ein Streifzug durch die Nordoer Heide, ein Grillfest, Singen und Klönen am Lagerfeuer, ein Spieletreff, eine lange Sauna-Nacht oder ein Familien-Kubb-Turnier. Anmeldung und weitere Infos: 0163 3562930 oder 0160 7727186 sowie auf www.nbi-itzehoe.de

Sie trat vor vier Jahren in den Verein ein, hat inzwischen auch ihren eigenen Wohnwagen auf dem Gelände. Wer es betritt, ist keinesfalls gezwungen, nackt zu sein. „Früher war es mal so, dass jeder sich ausziehen musste, aber heute sieht der Verein das lockerer“, sagt Kröger. Man könne nicht erwarten, dass jeder sich gern nackt zeige, „aber wer herkommt muss natürlich damit leben, dass die Mitglieder ganz ausgezogen sind“. Ausprobieren sollte das jeder mal, findet Kröger: „Viele wissen gar nicht, wie schön es ist, unbekleidet herumzulaufen, nackt durch den Moorteich zu schwimmen.“ Sie sagt aber lächelnd: „Wenn es im Sommer mal kalt ist oder abends kälter wird, ziehen wir uns auch an.“