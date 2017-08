25 Jahre Elbeforum Brunsbüttel : Das Geburtstagsprogramm steht

vergrößern 1 von 1 Foto: Kolz 1 von 1

25 Jahre Elbeforum – das Jubiläum dieser Brunsbütteler Kulturstätte das soll am Wochenende um den 9. und 10. September groß gefeiert werden. Dazu haben Theaterchef Frank Dehning, Stadtgalerie-Leiterin Silke Eikermann-Moseberg und Volkshochschul-Leiterin Elke Schmidt-Wessel – der VHS untersteht das Haus – ein buntes Programm zusammengestellt.

Der Sonnabend wird von drei Gruppen gestaltet, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Um 19 Uhr beginnt das Programm mit „Die Feisten“, einer Zwei-Mann-Song-Comedy mit dem Titel „Nussschüsselblues“. Im Anschluss folgt ein Improvisationstheater mit dem Berliner Ensemble „Theatersport“, bei dem auch das Publikum gefordert ist. Den Abschluss bildet „Elbtonal Percussion“, vielen bekannt vom Schleswig-Holstein Musik Festival, die nicht nur auf Trommeln, Marimba und Vibraphon musizieren. „Wir bieten die Eintrittskarten für dieses Wochenende zu Jubiläumspreisen an“, sagt Dehning. Für alle drei Acts am Sonnabend kostet die Einzelkarte 15 Euro, zwei Karten gibt es für 25 Euro.

Noch in der Nacht wird nicht nur der Saal, sondern überall im Haus umgeräumt und aufgebaut. Am Sonntag beginnt der Veranstaltungsmarathon um 10.30 Uhr mit einem Jazz-Frühstück. Während die Gruppe „Clarinet & Sax Revival Quartet“ im großen Saal für Stimmung sorgt, können die Zuhörer gemütlich frühstücken. Für eine bessere Planung wird dazu um Anmeldung im Elbeforum gebeten. Zeitgleich läuft das große Sommerfest-Programm im ganzen Haus an.

„Wir haben zahlreiche Aktionen für die ganze Familie geplant, die in allen Räumen, je nach Wetterlage auch in der Tiefgarage, stattfinden“, kündigt Frank Dehning an. Unterstützt wird das Elbeforum dabei vom Kreis-Sportverband Dithmarschen, der mit dem Spielmobil „Rappelkiste“ anreist. Die Feuerwehr Brunsbüttel wird mit Wasserspielen vor Ort sein und der Brunsbütteler Modellbauverein baut sein Wasserbassin mit Schiffsmodellen auf. Im Haus wird Mone Marktscheffel Märchen erzählen, es werden Hausführungen und viele Mitmach-Aktionen angeboten.

Die Theater-AG der Volkshochschule hat in den vergangenen viele Gespräche mit den Mitarbeitern geführt und aus den Erzählungen eine Revue erarbeitet. Ab 15 Uhr wollen die Laienspieler unter der Leitung von Dagmar Kurr-Mensing 25-Jahre-Elbeforum unterhaltsam aufführen. Ab 16 Uhr will Sören Schröder „Brunsbüttel singt“ aufleben lassen und hofft im Bürgersaal auf viele Mitsänger. Auch die Stadtgalerie hat einiges vorbereitet. Auf einer Leinwand soll ein Großbild mit Farbballons und Dartpfeilen gestaltet und Collagen-Postkarten für einen Weitflugwettbewerb erstellt werden, außerdem präsentiert Manuel Zint den „Gesang der Vogelspinne“.

Für eine Stärkung sorgen die Schlachterei Boll mit Bratwurst, Thorsten und Renate Schaar mit ihrem Fischbrötchen-Leuchtturm, der Landfrauenverein Brunsbüttel mit einem Tortenbuffet und die Elbeforums-Wirt Rolf Böhe im Foyer mit heißen und kalten Getränken. „Wir haben das Jubiläum zum Anlass genommen, die Wände im Haus neu mit Bildern zu bestücken“, weist Frank Dehning nicht nur auf die Bilder vom VHS-Fotoclub, sondern auch auf die Fotografien von Sönke Dwenger hin, die den Theaterbau vor 25 Jahren dokumentieren.

Während der Tag eintrittsfrei ist, wird für die Abschlussveranstaltung ab 17 Uhr ein Eintrittsgeld von 10 Euro erhoben. Den Anfang macht ein „Nordlichter-Poetry Slam“ mit Mona Harry und Björn Högsdal. In der Schleusenstadt ist die Band „Simple“, wie auch die „Band ohne Namen“ mit Jakob Weitze, Svea und Jason Adolph beheimatet. Das Berliner Beatbox-Ensemble „Razzz“ sorgt mit mundgemachten Beats, Tunes und anderen Geräuschen für einen effektreichen Abschluss.

Info: Anmeldung für das Jazz-Frühstück unter Telefon 04852/540054.