Sozialtherapie : Daniel aus der Holzwerkstatt

„Ich bin Daniel der Sachse und bin 40 Jahre alt. Mit dem Haus Elim kam ich zum ersten Mal nach einer Entgiftung im Klinikum Itzehoe in Kontakt. Im stationären Bereich des Haus Elim habe ich mich auf die Entwöhnungstherapie vorbereitet, die ich 2015 mit gutem Erfolg durchgeführt habe. Nach einem heftigen Rückfall durchlief ich erneut eine qualifizierte Entgiftung und bin seit Anfang 2017 wieder im Haus Elim stationär aufgenommen. Seitdem bin ich fest im Arbeitsbereich Haustechnik integriert und leite zusätzlich die Holzwerkstatt. Als gelernter Maurer interessiert mich der Bereich Haustechnik, da ich hier meine handwerklichen Fähigkeiten am besten einbringen kann. Besonders gut gefällt mir, dass ich sehr selbstständig arbeiten kann und von den Mitbewohnern positives Feedback erhalte. In der Holzwerkstatt kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Durch die Arbeit mit Holz erfahre ich innere Ausgeglichenheit und Zufriedenheit, wenn mir kleine Möbelstücke oder Ergotherapie-Projekte gelingen. Während meines Aufenthaltes im Haus Elim bin ich innerlich ruhiger geworden, weil ich für mich gelernt habe, besser auf mich und meine Kräfte zu achten. Der letzte Rückfall hat mir auch sehr deutlich vor Augen geführt, dass ich durch mein Handeln nicht nur mir selbst, sondern auch meinem Umfeld schade. Dies möchte ich nicht nochmal erleben.“