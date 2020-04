Landgericht Itzehoe : Dammflether Mordprozess gegen Sophie M. unterbrochen

Seit Mitte Februar steht Sophie M. vor Gericht. Der 17-Jährigen wird vorgeworfen, im April 2017 an dem Mord an ihrem Vater beteiligt zu sein. Wegen der Corona-Pandemie steht noch nicht fest, wann die Verhandlung fortgesetzt und das Urteil gesprochen werden kann.

von Ilke Rosenburg

24. April 2020, 16:33 Uhr

Itzehoe/Dammfleth | Eigentlich war die Urteilsverkündung für Dienstag, 28. April, vorgesehen: Vor der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe wird der Mordfall Dammfleth verhandelt, die 17-jährige Sophie M. ist wegen Mittäterschaft angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe wirft ihr vor, im April 2017 an der Ermordung ihres Vaters Miroslav P. auf dem Hof der Familie in Dammfleth beteiligt gewesen zu sein. Die damals 14-Jährige hatte gegenüber zwei Freunden einen Tathergang geschildert, wonach sie gemeinsam mit ihrer Mutter Jessica M. den Vater in ihr Kinderzimmer gelockt habe, wo ihn der Freund der Mutter, Yasar S., hinterrücks erschoss. Später hatte er die Leiche zerstückelt. Jessica M. und Yasar S. wurden bereits dafür zu lebenslanger Haft verurteilt(wir berichteten). Doch die Verurteilung von Sophie M., die in einer Jugendeinrichtung untergebracht ist, wird vorerst noch nicht erfolgen. „Es handelt sich um einen der Prozesse, dessen Zeitplanung durch Corona durcheinander geworfen worden ist“, erklärte Nils Meppen, Pressesprecher des Landgerichts Itzehoe, auf Anfrage. Zuletzt sei am 1. April verhandelt worden – unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da Sophie M. minderjährig ist. Die weiteren geplanten Termine seien aufgehoben worden, weil das Gericht von einer durch den Bundestag neu geschaffenen Möglichkeit Gebrauch gemacht habe. Darum wurde das Verfahren wegen des Gesundheitsschutzes der zahlreichen Beteiligten zunächst ausgesetzt. Neue Termine seien noch nicht bestimmt worden, so Meppen.