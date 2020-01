Itzehoe : Dagmar Kröger-Naudiet leitet die Theatergruppe Augustoria seit mehr als 40 Jahren

Die Erfolgsgeschichte des Ensembles begann 1979 an der Auguste-Viktoria-Schule als Schultheater.

Itzehoe | Das Jahr 1979. Die Auguste-Viktoria-Schule (AVS) steuert auf ihr 75-jähriges Bestehen zu, gesucht werden Beiträge zum Fest. Eine junge Lehrerin, seit drei Jahren mit den Fächern Französisch und Kunst an dem Gymnasium tätig, schlägt ein Theaterstück vor. Schöne Idee, finden alle – wer inszeniert? Schweigen, dann meldet sich besagte Lehrerin: „Ich!“ So wird Dagmar Kröger-Naudiet Regisseurin. Und bleibt es bis heute.

Theatererfahrung bringt sie mit: Als Jugendliche spielte sie ihre ersten Rollen am Niebüller Gymnasium und machte als Studentin in Kiel und im französischen Rennes weiter. Zudem schaut sie sich vieles an. „Theater war schon damals ein wichtiger Teil meines Privatlebens“, sagt Kröger-Naudiet. Die Freude an der Verwandlung und der Selbstdarstellung habe sie zur Bühne gebracht.

Regelmäßig neue Stücke

Binnen acht Wochen probt sie mit Schülern für das AVS-Jubiläum die beiden Einakter „Der Bär“ und „Der Heiratsantrag“ von Tschechow. Ein Erfolg. Zwei Jahre später folgt die Molière-Komödie „George Dandin“, die Theatergruppe gehört nun fest zur Schule, erst als freiwillige Arbeitsgemeinschaft, dann als Oberstufenkurs. Regelmäßig gibt es neue Stücke, das Stadttheater in der Reichenstraße wird zum Spielort. Aber auch zwei Mal das Alsen-Gelände, 1990 für Szenen aus dem Brecht-Stück „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ und 1992 für Becketts „Warten auf Godot“.

Was auch gespielt wird, für die Regisseurin steht die literarische Grundlage im Mittelpunkt. „Ich wollte immer am Text arbeiten und das fantastische Erlebnis haben, wie aus den kleinen, schwarzen Buchstaben etwas Lebendiges wird“, sagt sie. Dieses Leben entstehe durch viele kleine Gesten, die eingebracht werden müssten: „Eine unendliche Kleinarbeit.“

Neuer Name

Das Jahr 1992. Itzehoe bekommt sein neues Theater, die AVS-Gruppe steuert eine Komödie zum Eröffnungsprogramm bei – besetzt erstmals nur mit Lehrern. Das Ensemble macht weiter, doch als statt Lehrern immer mehr ehemalige Schüler, Eltern und Schauspieler ohne AVS-Bezug mitmachen, ändert die Gruppe ihren Namen: „Theatergruppe Augustoria“ deutet die Herkunft an, betont aber gleichzeitig die künstlerische Unabhängigkeit.

Die Angst vor Pannen bleibt

Der Adrenalin-Kick sei es, der einen immer wieder hingehen lasse, sagt Kröger-Naudiet. Das kannte sie als Schauspielerin, das kennt sie als Regisseurin, denn: „Ich habe vielleicht die Verantwortung für den Niedergang.“ Den gab es nie, eine Pleite habe sie niemals erlebt. Doch die „tierische Angst“ bleibt und macht Pausen nötig, wenn die Aufführungen erledigt sind.

Inspiriert durch amerikanische Komödien

Pause? Die Suche nach einem neuen Stück lässt dann doch nicht lange auf sich warten und ist eine „Mordsarbeit“. Mit den Erwachsenen-Ensembles setzt die Itzehoerin auf Komödien: Keine Theaterkunst sei so anspruchsvoll, geistreicher und lebensnäher. Inspirieren lässt sie sich durch amerikanische Komödien und Comedy-Serien – entsprechend temporeich geht es zu, wenn Kröger-Naudiet inszeniert.

Die Akteure müssen das mitmachen – gegen ihren Willen gehe nichts. In einem Amateurtheater könne die Regisseurin nur durch Sachautorität wirken, sagt ihr Mann Heinrich Kröger – der 76-jährige Künstler ist als „Faktotum“ immer dabei, zuständig zum Beispiel für Bühnenbilder. Der Umgang mit der 15-köpfigen Truppe, etwa zehn von ihnen Schauspieler, sei ein pädagogisch anspruchsvolles Vabanquespiel, sagt Kröger-Naudiet. „Ich bemühe mich um einen diplomatischen Umgangston.“ Ob es gelinge, wisse sie nicht. Andererseits: „Sonst würden sie ja nicht bleiben.“

Der jüngste Erfolg war „Der eingebildete Kranke“ von Molière, fünf Mal gezeigt vor ausverkauftem Theater. Die 69-Jährige will auch nach mehr als vier Jahrzehnten so lange weiter Regie führen bei der Augustoria, wie es geht. Und hat das nächste Stück längst im Sinn: geplant ist „Charleys Tante“ mit Premiere im Herbst 2020. Die Ideen sprudeln: „Das schreit nach Situationskomik.“