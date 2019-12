Dänische Wichtel erobern die Stadtbücherei

Avatar_shz von nr

09. Dezember 2019, 11:15 Uhr

Itzehoe | Zur Weihnachtszeit ist die Stadtbibliothek wieder festlich geschmückt. In diesem Jahr ist im Zeichen der deutsch-dänischen Freundschaft, die im kommenden Jahr 100 Jahre alt wird, das dänische Weihnachtsfest Thema der Ausstellung. Angelika Salzwedel, die schon in Hohenlockstedt Krippen-Ausstellungen organisierte, zeigt dänische Weihnachtswichtel, die sogenannten Nisser, sowie Weihnachtsmänner als Ziehfiguren in der Ausstellung.

Es werden Nisser aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts präsentiert sowie neuere Exemplare sowohl aus Papier als auch aus Stoff oder Wolle. Natürlich dürfen die geflochtenen Herzen nicht fehlen, die typisch sind für das dänische Weihnachtsfest. Aber auch Rezepte für dänische Weihnachtskekse und Malbögen liegen aus.



>Die Ausstellung ist noch bis zum 28. Dezember während der Öffnungszeit der Bücherei zu besichtigen.