Stadt hebt Spielgerätesteuer an : Daddeln wird in Wilster teurer

Stadtrat stimmt für Erhöhung der Vergnügungssteuer wegen angespannter Haushaltslage.

Avatar_shz von shz.de

04. Dezember 2019, 13:25 Uhr

Wilster | Marktstands- und Sondernutzungsgebühren sowie die der Stadtbücherei bleiben stabil.

Wie von den vorausgehenden Ausschüssen empfohlen, votierte die Ratsversammlung Wilster in der letzten Sitzung des Jahres einstimmig dafür, die Beiträge nicht anzuheben.

Zweitwohnungssteuer lohnt nicht

Da sowohl die Hundesteuer als auch die Hebesätze bereits im vergangenen Jahr angehoben worden waren und eine Überprüfung der Zweitwohnsitzsteuer eine „wirtschaftliche Sinnhaftigkeit vermissen ließ“, blieb der Ratsversammlung als einzige Maßnahme im Rahmen der Haushaltskonsolidierung, die Vergnügungssteuer von derzeit 12 Prozent auf 13 Prozent anzuheben.

2500 Euro Mehreinnnahme

Darunter fallen die Spielautomaten der Stadt – sowohl im Spielsalon als auch in Gaststätten. Laut Sven Baumann, Leiter der Finanzabteilung im Amt Wilstermarsch, habe die Einnahme aus dieser Steuer in der Vergangenheit bei rund 30.000 Euro gelegen. Nach der Anhebung könnten in Zukunft rund 2500 Euro mehr in der Stadtkasse landen.

Viele Investitionen

Angesicht bevorstehender Investitionen weist der Ergebnisplan der Stadt Wilster für 2020 einen deutlichen Jahresfehlbetrag auf. Ausgegeben werden 750.000 Euro für den Erwerb des Betriebsgeländes der Firma Werner von Osten in der Straße Am Bahndamm sowie Planungskosten in Höhe von 500.000 Euro für den Bau einer Feuerwache auf diesem Gelände.

Auch Planungskosten von 100.000 Euro für den Ausbau der Bahnhofstraße plus weitere notwendige Investitionen belasten den Etat.

Trotz der angespannten Haushaltslage seien die Kommunalpolitiker von CDU und SPD aufs „Äußerste“ bemüht, die Attraktivität der Marschenstadt sowohl für die Bürger als auch Gewerbetreibende zu erhalten.

Zitat:

„Es soll ein neues Finanzausgleichsgesetz kommen. Natascha Böhnisch, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende

Zu den Plänen der Bundes- und Landesregierung sagte sie: „Ich hoffe, dass die Umverteilung der Gelder so sein wird, dass die, die unten arbeiten auch wirklich arbeiten können.“

Große Hoffnung hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Mark Dethlefs diesbezüglich nicht: „Bislang war es so, dass von den bereitgestellten Milliarden Euro unten kaum etwas angekommen ist.“

Zitat:

Statt die Kommunen wie versprochen zu entlasten kommt jetzt ein neues Kita-Gesetz, das erneut auf dem Rücken der kleinen Städte umgesetzt werden soll.“ Mark Dethlefs, CDU-Fraktionsvorsitzender.

Er riet, sich nicht zu sehr von der Finanzlage der Stadt negativ beeinflussen zu lassen.

Begonnen hatte Bürgermeister Walter Schulz die letzte Ratsversammlung des Jahres mit einer Gedenkminute für Horst Langer, der im November im Alter von 69 Jahren verstorben ist. Langer, der sich mehr als 37 Jahre ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagierte, lagen insbesondere die sozialpolitischen Themen der Stadt am Herzen.

Doch auch der Wilsteraner Jahrmarkt als Traditionsveranstaltung hatte es dem Vertreter des Sozialdemokraten angetan.