Sporthalle am Detlefsengymnasium : Dach für Neubau in Glückstadt ist jetzt drauf

Der Neubau der Sporthalle für das Detlefsengymnasium in Glückstadt nimmt Formen an: Freitag wird Richtfest gefeiert.

von Christine Reimers

10. Januar 2020, 17:14 Uhr

Glückstadt | Am Freitag, 17. Januar, ist es soweit: Der Neubau der Sporthalle für das Detlefsengymnasium am Dänenkamp wird im Rahmen einer Feierstunde gerichtet. Lange genug hat es bis zu diesem Tag gedauert, denn anfangs machten nach erfolgter Ausschreibung zu hohe Baukosten dem Projekt erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Das gehört längst der Vergangenheit an.

Dach ist drauf – es folgen Heizung, Sanitär und Lüftung

Inzwischen hat die wettkampffähige Dreifeldhalle ihr Dach erhalten. Nach Angaben des Architekten Thomas Rader geht es in Kürze mit den haustechnischen Gewerken, wie Heizung, Sanitär und Lüftung weiter. „Danach erfolgt der Spezialausbau, der eine Sporthalle überhaupt ausmacht.“ Hierzu gehört unter anderem auch der Hallen-Fußboden. Ziel ist es, den Neubau der Sporthalle am Glückstädter Gymnasium bis Ende September 2020 unter Dach und Fach zu haben. Eingeplant sind für das Bau-Projekt rund 8,5 Millionen Euro. 2,2 Millionen Euro sind an Fördermitteln angekündigt worden.