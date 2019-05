Brunsbüttel : Cuxhaven-Fähre bleibt Hängepartie

Noch viele Fragezeichen vor dem Start: Das Schiff steht nicht zur Verfügung, die Finanzierung ist offen.

von Ralf Pöschus

03. Mai 2019, 15:15 Uhr

Brunsbüttel/Cuxhaven | Es sieht nicht gut aus für den geplanten Neustart der Verbindung zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven. Die Fährreederei Elbferry mit Sitz in Cuxhaven ist der Umsetzung offenbar nicht näher gekommen. Ein Start in nächster Zukunft wird laut dem Online-Portal „Fähren-Aktuell“ nicht zu realisieren sein.

Fähre noch im Einsatz

Noch immer wartet man bei Elbferry offenbar auf eine Bürgschaft, um die norwegische LNG-Fähre „Fanafjord“ endgültig kaufen zu können. Im Raum steht ein Preis von 18 Millionen Euro für das Schiff, das bis Jahresbeginn in Norwegen im Liniendienst fuhr. Für den Kaufpreis erhofft sich die Reederei eine Landesbürgschaft aus Niedersachsen (wir berichteten). Die steht noch aus.

Damit nicht genug, offenbar steht derzeit die Fanafjord gar nicht zur Verfügung. Laut „Fähren-Aktuell“ will der jetzige Betreiber sie noch bis Ende Mai in Norwegen einsetzen.

Fehler nicht wiederholen

Damit scheint die selbstgesteckte Frist für den Start von Elbferry nicht mehr haltbar. „Wenn wir zum 1. Juni nicht anfangen können, wird es dieses Jahr nichts mehr“, hatte Geschäftsführer Heinrich Ahlers im März gegenüber unserer Zeitung betont. Ahlers und der Cuxhavener Unternehmensberater Ulrich Kalthoff halten je zehn Prozent an Elbferry, die übrigen 80 Prozent hält die Hamburger Green Cruisers.

Ahlers hatte schon früh betont, dass man nicht den Fehler des Vorgängerunternehmens wiederholen und erst am Ende der Saison starten wolle. Elb-Link nahm die Linie im August 2015 auf und kam finanziell kaum über den Winter. Ahlers hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass die Route zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven im Zweifel lieber ein Jahr später, also 2020, aufgenommen werden solle, als unnötige wirtschaftliche Risiken einzugehen.

Ich setze keine Deadlines mehr. Heinrich Ahlers, Geschäftsführer

Allerdings rückt er jetzt ein Stückweit davon ab: „Ich setze keine Deadlines mehr.“ Denn allein von den jetzt beabsichtigten Buchungen für Lkw-Transporte über die Elbe sei ein Start auch nach dem 1. Juni durchaus noch denkbar.

Bank fehlt

Das größere Problem laute: „Wir haben kein Schiff.“ Bei der Fanafjord sei man auf die Norweger angewiesen. Wie lange die ihre Fähre noch fahren lassen, sei nicht ganz klar. Ein weiteres Grundproblem, so Ahlers am Freitag gegenüber unserer Zeitung: Es gibt noch keine Bank für die Finanzierung. Die erhoffte Bürgschaft stehe dagegen im Raum. Derzeit suche Green Cruisers nach Kapital. Ein Gespräch am Donnerstag mit potenziellen Investoren habe sich zerschlagen.