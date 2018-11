Finanzierungsmodell : Crowdfunding

von Volker Mehmel

09. November 2018, 11:53 Uhr

Per Crowdfunding (auf deutsch etwa: Finanzierung durch eine Menge Menschen) werden in der Regel via Internet Geldgeber für Geschäftsideen, Existenzgründer oder bestimmte Projekte gesucht. Das Geld ist jeweils für den bestimmten Zweck gebunden. Im Fall von Sven Rinke kann man einen Betrag investieren, dafür bekommt man bei Bedarf einen Schlüssel. Kommt die angestrebte Summe nicht zusammen, wird das Geld zurückgezahlt.