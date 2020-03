Frage an Chefarzt Georg Hillebrand : Coronavirus: Wie gefährdet sind Neugeborene?

von Anna Krohn

29. März 2020, 19:10 Uhr

Itzehoe | Kinder und Schwangere zählen nicht zur Corona-Risikogruppe. Was aber könnte passieren, wenn sich ein Neugeborenes mit dem Virus infiziert, was ist darüber bekannt? „Es gibt dazu ein paar Berichte aus China, denn einiges an wissenschaftlicher Fachliteratur taucht momentan darüber auf, unter anderem eine Fallserie über 2000 Kinder aus der Region Wuhan“, berichtet Georg Hillebrand (50), seit 2013 Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Itzehoe.

Bei einem Drittel der Kinder habe das Virus nachgewiesen werden können, bei den anderen wurde vermutet, dass sie das Virus haben, aufgrund der entsprechenden Symptome. „Und die Fallserie hat gezeigt, dass die Verläufe viel viel milder als bei Erwachsenen waren, weit mehr als drei Viertel der Kinder war ohne jegliche Symptome oder hatte nur einen leichten Schnupfen und Husten. Etwa sechs Prozent benötigten Betreuung in der Klinik, zum Beispiel eine Sauerstofftherapie – bei weniger als einem Prozent war eine eingehendere Therapie wie Beatmung notwendig“, erläutert Hillebrand.

„Es ist gut belegt, dass die Verläufe bei Kindern so aussehen, auch bei Neugeborenen.“ Das Virus müsse sich im Körper an bestimmte Rezeptoren andocken, beim Menschen an das Enzym ACE2, und möglicherweise habe dies bei Kindern eine gering veränderte molekulare Struktur, weshalb die Andockung von Viren bei ihnen nicht besonders gut zu sein scheine. „Und zweitens – auch das aber ist zunächst einmal Theorie – ist es so, dass Kinder eh viel mit Virusinfekten zu tun haben wie Husten, Schnupfen und Fieber. Das heißt, ihr Immunsystem trainiert noch, ist aber so geschaltet, dass es anhand der Infekte lernt und nicht so stark auf das Virus reagiert, dass die Lunge sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird.“

Das Klinikum Itzehoe ergreift – wie alle Krankenhäuser mit Geburtshilfe in Schleswig-Holstein – während der Corona-Krise spezielle Maßnahmen während und nach einer Geburt: So dürfen der Vater oder eine andere Person mit in den Kreißsaal, danach aber nicht auf die Wochenstation, und am Entlassungstag muss der Vater die Mutter und das Kind dann vor dem Klinikum in Empfang nehmen.

Dazu Hillebrand: „Diese Maßnahmen tun uns sehr leid, wir wissen, was das für ein Einschnitt ist. Denn als WHO-zertifiziertes babyfreundliches Krankenhaus legen wir ja gerade sehr viel Wert auf eine frühe Bindung zum Kind. Wir bieten seit langem kostenlose Familienzimmer an, weil Studien zufolge eine frühe Einbindung des Vaters sehr sinnvoll ist, unter anderem auch intrafamiliären Konflikten vorbeugt.“ Darauf sei man stolz, doch gerade dies könne nun nicht praktiziert werden. „Aber es sind wichtige Vorsichtsmaßnahmen – nicht nur für die Babys und Mütter, sondern auch für unser Personal.“