Klinikum Itzehoe : Corona-Pandemie bringt Krankenhaus bisher nicht in wirtschaftliche Schwierigkeiten

Das Klinikum Itzehoe steht wirtschaftlich auf einem gesundem Fundament – auch durch den Rettungsschirm der Bundesregierung.

von Delf Gravert

27. September 2020, 16:55 Uhr

Itzehoe | Bergamo gehörte bisher nicht zu den berühmtesten Orten Italiens. Doch im Frühjahr dieses Jahres gingen die Bilder und Berichte aus den Krankenhäusern der norditalienischen Stadt um die Welt. Um ähnliche Zustände unbedingt zu vermeiden, wurden auch im Klinikum Itzehoe massiv Vorbereitungen für die Versorgung von Corona-Patienten getroffen. Es kam bisher anders – die Ressourcen wurden nur zu einem Bruchteil gebraucht.

Nicht zwingend notwendige Behandlungen verschoben

Auf der anderen Seite wurden massiv nicht zwingend notwendige Behandlungen verschoben. Das nährt Befürchtungen, dass das Krankenhaus in wirtschaftliche Schieflage kommen könnte. „Stand heute, ist das nicht der Fall“, sagt Direktor Bernhard Ziegler. Der „Rettungsschirm“ der Bundesregierung funktioniere für sein Haus.

FOTO Ziegler

Gibt es keine dramatischen Entwicklungen. Im vierten Quartal, erwartet Ziegler sogar ein etwas besseres Ergebnis als 2019. Das wichtigste aus seiner Sicht: Auf jeden Fall könne das Klinikum zu jeder Zeit alle seine Aufgaben in der medizinischen Versorgung zuverlässig erfüllen.

Verlust rund 5 Millionen Euro

Auf rund 5 Millionen Euro beziffert Ziegler den Verlust, den das Klinikum durch nicht durchgeführte medizinische Behandlungen im Frühjahr gemacht hat. Das Programm der Bundesregierung fange diese Verluste aber auf. Es sei „ordentlich konstruiert“, sagt Ziegler. Daneben gebe es aber noch einige „Kollateralschäden“. So liefert das Klinikum beispielsweise Essen an Bildungseinrichtungen und hatte im Lockdown entsprechende Verluste. Dies sei aber kontrollierbar.

Entwicklungen im vierten Quartal offen

Ein kleines Fragezeichen gebe es noch hinter dem vierten Quartal, betont Ziegler. Da greife der Rettungsschirm nicht mehr. Andererseits läuft das Klinikum auch bereits seit Mitte des Jahres wieder im „Normalbetrieb“, was die medizinischen Behandlungen angeht. Kommt es also nicht zu einem massiven Anstieg der Corona-Patienten, sollten sich keine neuen Finanzlücke auftun.

Keine Sparrunde am Klinikum – schon gar nicht beim Personal

Eine große Sparrunde ist beim größten Arbeitgeber im Kreis mit rund 2300 Mitarbeitern also nicht zu erwarten. Gerade beim Personal werde man eher mehr tun, kündigt Reinhold Wenzlaff, Vorsteher des Zweckverbands hinter dem Klinikum, der von Kreis und Stadt getragen wird, an.

ZITAT Nachwuchsförderung ist der Dreh- und Angelpunkt aller strategischen Überlegungen im Klinikum. Reinhold Wenzlaff, Zweckverbandsvorsteher

Doch auch in die Gebäude wird weiter wie bisher geplant massiv investiert. Bei der neuen Infektionsstation, die zurzeit am Klinikum für rund 16,5 Millionen Euro entsteht, sei man so wohl im Zeit- als auch im Kostenplan, berichtet Ziegler. Das Projekt, das lange vor Corona auf den Weg gebracht wurde, hat durch die Pandemie einen neuen Stellenwert bekommen. Voraussichtlich ab Mitte 2021 stehen dort 45 Betten für die Behandlung von Patienten mit ansteckenden Krankheiten zur Verfügung.

Investition in neue „Liegendvorfahrt“ und Erweiterung der Psychiatrie

Im November sollen auch die Bauarbeiten für die neue „Liegendvorfahrt“ beginnen, also jene Station im Krankenhaus, wo der Rettungsdienst Patienten übergibt. Bereits jetzt wird im nördlichen Teil des Gebäudekomplexes die ehemalige Psychiatrie erweitert. Die Bestandsgebäude aus den 70er-Jahren werden für die künftige Nutzung durch die Klinik für Urologie grundlegend saniert und erweitert. Die Fertigstellung ist dort für Anfang 2022 geplant. Knapp 9 Millionen Euro investiert das Klinikum, sagt Ziegler. 7,7 Millionen Euro davon sind Fördermittel aus Kiel, betont Wenzlaff. So hohe Förderquoten seien leider bei der Modernisierung bestehender Stationen nicht zu erreichen. Doch auch diese laufe kontinuierlich weiter, so der Verbandsvorsteher.

Prognose für 2020 noch nicht seriös möglich

Eine genaue Prognose für das wirtschaftliche Ergebnis des Klinikum 2020 möchte der Krankenhausdirektor zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeben. Neben Corona schwebt noch ein weiterer bundesweiter Unsicherheitsfaktor über der Itzehoer Bilanz. Eine Umstellung bei der Vergütung der Pflegekosten wird noch zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen kontrovers diskutiert. Details der neuen Regelung werden wohl Gerichte klären müssen, prognostiziert Ziegler, was natürlich einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte.

2019 Verlust von 3,8 Millionen Euro durch Abschreibungen

2019 hatte das Klinikum im Gesamtergebnis einen Verlust von 3,8 Millionen Euro verzeichnen müssen. „Das klingt erstmal viel“, sagt Ziegler. Das Minus gehe aber ausschließlich auf 4,6 Millionen Euro Abschreibungen auf bereits in Vorjahren getätigte, eigene Investitionen zurück. Das Betriebsergebnis ist positiv, dass heißt das Krankenhaus hat im laufenden Geschäft mehr Geld eingenommen als ausgeben, erklärt Ziegler. Er hofft, dass er, wie im vergangenen Jahr auch, 2020 bei der Bewältigung der Abschreibungen Unterstützung vom Kreis bekommt. Darüber wird in den Haushaltsberatungen im Herbst entschieden.