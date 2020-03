Musik für Zuhause : Corona-Konzert an jedem Sonntag

„Musik zum Gesundbleiben und gegen Vereinsamung“ spielt der Kellinghusener Künstler Claudius Mach auf Facebook.

Avatar_shz von Ludger Hinz

27. März 2020, 16:32 Uhr

Kellinghusen | In der Corona-Krise will der Kellinghusener Künstler Claudius Mach (53) zum Mutmacher werden. „Ich spiele jeden Sonntag ein Onlinekonzert“, sagt er. Unter dem Motto „Quarantäne Concerts“ gibt es 30 Minuten „Musik zum Gesundbleiben und gegen Vereinsamung“ (18 Uhr unter www.facebook.com/claudiusmach).

Momentan kann Mach aus dem Vollen schöpfen, stellt er doch demnächst sein neues Album vor. „2019 war ein besonderes Jahr für mich“, sagt er. „Die Eindrücke dieses erfüllenden Jahres habe ich in 14 neue Songs gegossen.“ Ergebnis ist sein neues Album mit dem Titel „Mach immer Weiter!“ . Die Veröffentlichung ist für Juni geplant, die erste Single mit dem Titel „Wie? (Kriegen wir das hin?)“ ist bereits veröffentlicht.

Mit der Arbeit an dem Album begann der Musiker im November 2019. „Ich habe alles in meinem Wohnzimmerstudio in Kellinghusen eingespielt“, erzählt er. „Ein Großteil der Lied stammt noch von der Aufnahmesession des vorangegangenen Jahres.“ Nach der Corona-Krise sind neue Konzerte geplant. Gerne tritt der Gitarrist auch etwa bei Wohnzimmerkonzerten auf, die er bei seinen Zuhörern zu Hause für zehn oder mehr Freunde gibt.