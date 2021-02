In Glückstadt und Kollmar : Corona-Kontrollen verlaufen ohne Probleme

Polizei und Ordnungsamt stellen kaum Verstöße fest und belassen es bei Ermahnungen.

Glückstadt/Kollmar | Bestes Wetter – also haben Polizei und Ordnungsamt am Wochenende wieder ein Auge auf die Ausflugsziele in Glückstadt und Kollmar gehabt. Ihr Hauptaugenmerk galt den Abstandsregeln sowie den Kontaktbeschränkungen, am Glückstädter Binnenhafen auch dem vorg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.