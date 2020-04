Wirtschaftlicher Einbruch : Corona-Katastrophe für Steinburger Taxiunternehmen

Kaum jemand ist noch unterwegs und folglich gibt es kaum Kunden: Schwere Zeiten für Taxiunternehmen in Itzehoe und Glückstadt

von Delf Gravert

20. April 2020, 13:08 Uhr

Itzehoe/Glückstadt | Bars und Restaurants sind geschlossen, sämtliche Flüge gestrichen, Konzerte und Festivals abgesagt, die Menschen bleiben zu Hause – keine guten Voraussetzungen für Taxiunternehmen. „Es ist eine Katastrophe“, sagt Ingo Lewerentz, Inhaber von Taxi Voß Itzehoe. Mehr als 50 Prozent des Umsatzes seien weggebrochen, Flughafentransfers finden nicht mehr statt, lediglich einige feste Krankenfahrten bleiben ihm.

Vor 47 Jahren gründete Werner Voß das Taxiunternehmen, das Lewerentz vor 28 Jahren übernahm. Früher gab es einige Angestellte und Taxis, seit etwa sechs Jahren fährt er nun allein. Das habe bisher gut geklappt, sagt Lewerentz. Soforthilfen habe er direkt beantragt, jedoch bis heute nicht erhalten. Er habe mit Kollegen gesprochen, denen es ähnlich geht, und die Kosten laufen weiter. „Wir hängen ja alle in den Seilen“, sagt Lewerentz.

Martina Mangels, Geschäftsführerin von Martinas Taxi in Glückstadt, bestätigt: „Im Moment ist es nicht einfach“. Ihre Aushilfen musste sie zunächst entlassen, die sechs Festangestellten sind in Kurzarbeit. Die Vorgaben für einen Antrag auf Soforthilfe erfülle sie nicht, deshalb könne sie diese nicht wahrnehmen.

Mangels selbst sitzt derzeit noch in Spanien fest, die Koordination vor Ort hat ihr Mitarbeiter Frank Reimann übernommen. „Das Hauptgeschäft sind Krankenfahrten, ansonsten sieht es ganz schlecht aus“, sagt er. Glückstadt sei tot, er mache noch ein bis zwei Stadtfahrten täglich, früher waren es mindestens 40. Martina Mangels traf Vorsichtsmaßnahmen und stattete ihre Mitarbeiter mit Desinfektionsmittel und Schutzmasken aus. „Wir sind ein gutes Team, man will sich von Mitarbeitern nicht verabschieden müssen, es war schon mit der Kurzarbeit schwierig“, bedauert Mangels. Es hätten allerdings alle Angestellten sofort zugestimmt und eingesehen, dass es keine andere Möglichkeit gibt.

„Man muss abwarten und Tee trinken und sehen, wie es weiterläuft, so ist das Leben eben“ – so sieht Hans-Georg Schurbohm, Inhaber von Yellow Mini Car Itzehoe, die aktuelle Situation. Auch er hat seine sechs Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, Schurbohm ist als einziger Fahrer durchgehend im Dienst. Da auch das Wacken Open Air abgesagt sei, könne er dieses Jahr nicht mehr viel erwarten, sagt er.

Soforthilfe hat Schurbohm nicht beantragt: „Man muss auch mal selbst durch so eine Phase durch.“ Es gebe immer wieder Zeiten, in denen es nicht so gut läuft, darüber müsse man sich vorher im Klaren sein. „Ich bin zuversichtlich, dass es irgendwann wieder anspringt, und dann sind wir wieder da“, so Schurbohm. Und ergänzt: „Die Menschen stecken den Kopf in den Sand, weil sie nicht wissen, wie lange das noch dauern wird. Das weiß ich auch nicht, aber den Kopf in den Sand stecken? Das habe ich noch nie gemacht.“