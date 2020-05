Heiratsdesaster : Corona durchkreuzt Hochzeitsfeier in Tunesien

Für Nesrine Mabrouki aus Itzehoe sollte es der schönste Tag im Leben werden – doch die Hochzeit verlief ganz anders.

von Andreas Olbertz

22. Mai 2020, 16:52 Uhr

Itzehoe | Es war ihr großer Traum, es sollte der schönste Tag ihres noch jungen Lebens werden. Sie haben dafür gearbeitet und gespart, darauf hin gefiebert – und wegen Corona wurde alles anders. Der schönste Tag ist es sicher nicht geworden, aber doch eine garantiert unvergessliche Geschichte.

Vor drei Jahren aus Tunesien nach Itzehoe gekommen

Nesrine Mabrouki arbeitet am Klinikum Itzehoe. Vor drei Jahren kam die Hebamme aus Tunesien in die Kreisstadt. Zehn Monate musste sie ihr Können unter Beweis stellten, dann wurde ihre Ausbildung auch in Deutschland anerkannt. „Deutsch habe ich im Kreißsaal gelernt“, erzählt die 28-Jährige.

Seit gut einem Jahr ist auch ihr Mann in Deutschland. Im Mai 2019 haben die beiden standesamtlich geheiratet. Aber, das wird aus den Erzählungen der jungen Frau deutlich, die eigentliche Hochzeit sollte in ihrem Heimatland stattfinden.

ZITAT Wir wollten in Tunesien mit der Familie feiern – fünf Tage lang mit 500 Leuten. Nesrine Mabrouki, Hebamme aus Itzehoe

Dafür hatte das Paar lange alles vorbereitet und viel Geld investiert. Für den 14. März hatten die beiden ihren Flug gebucht. „Ein paar Tage vorher hatte ich schon Angst vor Corona“, sagt Mabrouki. Aber die Kolleginnen am Klinikum hätten ihr Mut gemacht und sie ermuntert zu fliegen. „Das Drama hat schon in Hamburg am Flughafen angefangen“, blickt sie zurück. Ihr Flug nach Frankfurt war storniert worden, das Paar musste über Wien fliegen und dort übernachten.

Nach der Ankunft zwei Wochen in Quarantäne

In Tunis angekommen mussten die beiden für zwei Wochen in Quarantäne. „Dann hat die Regierung eine Ausgangssperre verhängt“, berichtet Nesrine Mabrouki: „Da hatten wir schon keine Zeit mehr, noch etwas zu organisieren.“ Somit war zugleich ausgeschlossen, dass überhaupt Gäste zur Hochzeit kommen können. Bei Mabrouki und ihrem Mann kamen Gedanken auf, ob es nicht besser sei, die Hochzeit abzusagen.

Rückflug storniert – die Botschaft hilft

Und der nächste Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten. Das Paar ereilte die Nachricht, dass der Rückflug storniert wurde. Unverzüglich meldeten sich die beiden bei der deutschen Botschaft, um sich für eine Rückholaktion der Bundesregierung anzumelden. Glücklicherweise konnte Nesrine Mabrouki ein offizielles Schreiben des Klinikums vorweisen. Einige Tage später kam tatsächlich eine E-Mail der Botschaft, in dem die beiden über einen kommerziellen Rückflug informiert wurden. „Dafür haben wir uns dann schnell Tickets gekauft“, erzählt sie.

Mitten im Urlaub kommt die Kündigung

Zu allem Unglück bekam ihr Mann während der Zeit in Tunesien auch noch die Kündigung. Der Bauingenieur bemüht sich noch um die Anerkennung seines Abschlusses in Deutschland. Bis dahin hatte Khairi Mejri als Produktionshelfer gearbeitet.

ZITAT Ich habe nur noch geheult und hatte fast Depressionen. Nesrine Mabrouki, gebürtige Tunesierin

Drei Hochzeitskleider hatte sie im Vorwege gekauft – keines durfte sie wegen der Ausgangssperre abholen. Weil es in Tunesien deutlich weniger Intensivbetten gebe, seien die Einschränkungen deutlich härter. Mabrouki: „Ich finde es in Deutschland deutlich lockerer als bei uns.“

Viel Geld angezahlt – alles für nichts

Im Kopf des Paares reifte die Erkenntnis, dass es ihnen nicht gelingen wird, bis zum nächsten Jahr noch mal eine beträchtliche Summe für eine neue Hochzeitsfeier anzusparen. Bei Bestellungen und Reservierungen sei es in Tunesien üblich, zwischen 50 und 70 Prozent anzuzahlen – Geld, dass die beiden Brautleute nicht zurück bekommen werden. So entschieden sie sich relativ spontan, doch noch vor Ort zu heiraten.

Behörden genehmigen kleine Feier mit 20 Personen

Eine kleine Feier mit 20 Gästen wurde schließlich genehmigt – es gab ein paar Getränke und etwas Knabberkram.

Zurück in Itzehoe ging es für das Paar erst mal eine Woche in häusliche Quarantäne. Inzwischen antwortet die gebürtige Tunesierin mit einem Grinsen auf Fragen zu ihrer Hochzeit: „Wir haben halt doch deutsch geheiratet.“ Und damit haben die beiden inzwischen auch ihren Frieden geschlossen „Wir dürfen nicht mehr nach hinten gucken und haben das akzeptiert“, so Mabrouki. Und: „Wir sind sehr glücklich, dass wir das gemacht haben.“