KFZ–Gewerbe : Corona bremst Reifenwechsel aus

Das Autohaus Eskildsen in Itzehoe arbeitet wegen der Corona-Krise mit halber Besetzung. Längere Wartenzeiten auf Reifenwechsel daher zu erwarten.

von Kristina Sagowski

13. April 2020, 15:20 Uhr

Itzehoe | Von O bis O – Oktober bis Ostern – sollen Winterräder zum Einsatz kommen, lautet eine Faustregel. Wegen der Corona-Krise könnte sich der Reifenwechsel allerdings bis in den späten Frühling ziehen, bestätigt Nina Eskildsen, Präsidentin des KFZ-Gewerbes in Schleswig-Holstein und Geschäftsführerin des Autohauses Eskildsen in Itzehoe.

Grund für die längeren Wartezeiten auf einen Termin in der Werkstatt sind die Anpassungen, die das Autohaus Eskildsen wie viele andere Betriebe wegen der Corona-Krise getroffen hat: Um das Risiko einer Infektion zu minimieren und den Werkstattbetrieb aufrechtzuerhalten, hat man sich bei Eskildsen dazu entschieden, in der Werkstatt nur mit halber Mannschaft zu arbeiten. Die Besetzung wechselt wöchentlich. Mit reduzierter Mannschaft können die Mechaniker auch größeren Abstand zueinander halten, als wenn jede Bühne belegt wäre. Durch das 2-Schichtsystem in der Werkstatt kann es zu längeren Wartezeiten für den Reifenwechsel kommen.

Es werden nicht nur Reifen gewechselt, auch alle anderen Wartungsarbeiten und Reparaturen werden wie gewohnt erledigt, berichtet Nina Eskildsen. Allerdings wurden im Zuge der Corona-Pandemie auch die Öffnungszeiten angepasst, das Service-Team ist von 7 bis 17 Uhr für die Kunden im Einsatz.

Auch bei den Kunden geht das Unternehmen auf Abstand – zumindest räumlich. Die Autoschlüssel nimmt das Personal hinter Plexiglasscheiben in einer Durchreiche in Empfang oder mit Handschuhen. „Es besteht auch die Möglichkeit, das Fahrzeug kontaktlos abzugeben.“ Der Nachteinwurf könne jetzt auch tagsüber genutzt werden – „einfach Auftragstüte ausfüllen und einwerfen“, erklärt die Geschäftsführerin.

Die Reparatur oder den Reifenwechsel bei einem Kaffee gemütlich in der Kundenecke abwarten, geht nun auch nicht mehr. Nur ein Kunde zur Zeit darf das Autohaus betreten, die Wartezeit sollte besser mit einem Spaziergang überbrückt werden, so Nina Eskildsen. „Wir haben draußen zur Not auch Stühle mit ausreichend Abstand aufgestellt.“

Die Corona-Krise bremse den Werkstattbetrieb zwar etwas aus, doch Nina Eskildsen hofft auf Verständnis bei den Kunden: „Wir sind froh, dass die Werkstatt überhaupt geöffnet hat. Hätten wir die Werkstatt schließen müssen, hätte alles nach hinten geschoben werden müssen - und das wäre schwer abzuarbeiten.“