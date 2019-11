Feuer in Itzehoe : Containerbrand nach Mitternacht

Anlieger verhinderten durch beherzten Einsatz ein Übergreifen der Flammen.

von Andreas Olbertz

06. November 2019, 15:18 Uhr

Itzehoe | In der Nacht zu Mittwoch musste die Feuerwehr zu einem Müllcontainerbrand in der Alten Landstraße ausrücken. Gegen 0.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Anwohner hatten bereits vor dem Eintreffen der Retter einen anderen Container weggeschoben, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Der brennende Container stand dicht an der Wand eines Mehrfamilienhauses. Durch die Hitze wurde ein Teil der Fassade beschädigt. Polizeisprecherin Maike Pickert: „Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 500 Euro belaufen. Brandstiftung ist nicht auszuschließen.“ Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

>Zeugenhinweise an die Polizei unter 04821/6020.





Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?