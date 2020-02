Konzert in Kellinghusen : Clara-Schumann-Trio kommt in die St.-Cyriacus-Kirche

„Alles Clara? – Leben, lieben und Musik“ lautet der Titel des Konzerts am 23. Februar.

18. Februar 2020, 14:19 Uhr

KELLINGHUSEN | „Alles Clara? – Leben, lieben und Musik“– schon der Titel verrät die Absicht des gastierenden Clara-Schumann-Trios, auch junge Leute in das kommende Kulturkreis- Konzert zu locken. Am Sonntag, 23. Februar um 17 Uhr werden die Künstler in der St.-Cyriacus-Kirche auftreten.

Der Kulturkreis freut sich auf sein erstes Themenkonzert mit Gesangdarbietung, präsentiert erneut in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Musikerkennen“ der Förderergesellschaft der Musikhochschule Lübeck. „Im Mittelpunkt stehen Leben und Werk von Clara Schumann“, sagt Kulturkreis-Vorsitzender Reinhard Rübner.

Wunderkind, Powerfrau und alleinerziehende Mutter, all dies verkörperte die 1819 in Leipzig geborene Pianistin und Komponistin Clara Schumann-Wieck. Schon als Vierjährige erhielt die kleine Clara Klavierunterricht von ihrem Vater, dem berühmten Klavierlehrer Friedrich Wieck. Bald wurde sie als vollkommene Pianistin auf den Bühnen Europas gefeiert. Durch die Heirat mit Robert Schumann gelang es ihr, sich vom strengen Vater zu lösen. Selbstbewusst ging die Künstlerin fortan allein als Hauptverdienerin auf Konzertreisen und warb dabei geschickt für die Kompositionen ihres Ehemanns. Als Schumann starb, blieb der 36-jährigen Witwe nicht viel Zeit zum Trauern. Sie eilte weiterhin von Konzert zu Konzert, um ihre acht Kinder versorgen zu können.

Begabung, Eigenständigkeit und Zielstebigkeit ihres Idols veranlassten die Sopranistinnen Celina Denden und Tania Renz sowie den Pianisten Linhan Sung, ihr Trio nach Clara Schumann zu benennen. Die Sängerinnen studieren Gesang an der Musikhochschule Lübeck. Ihr international erfahrener Partner am Klavier setzte sich schon in jungen Jahren bei zahlreichen Musikwettbewerben durch und studiert nach Aufenthalten in Los Angeles und London ebenfalls auf Master in Lübeck. Denden und Renz entdeckten die Harmonie ihrer Stimmen und beschlossen, gemeinsam ein Duett-Repertoire zu erarbeiten. Inspiriert von der Biografie Beatrix Borchardts „Clara Schumann, ihr Leben“, entstand das Themenkonzert.

„Die Musiker werden im Konzert über die beeindruckende Künstlerpersönlichkeit informieren“, unterstreicht Kulturkreis-Vertreter Helmut Mittelmann.



> Karten: Vorverkauf im Bürgerhaus und im Stöberstübchen sowie an der Abendkasse.