Kulturelles Gedächtnis : Chronikverein besteht seit 25 Jahren

Vor einem viertel Jahrhundert wurde der Chronik- und Heimatverein für die Engelbrechtsche Wildnis und Herzhorn gegründet.

16. Januar 2020, 15:23 Uhr

Herzhorn | Der Chronik- und Heimatverein für die Engelbrechtsche Wildnis und Herzhorn blickt auf 25 Jahre erfolgreicher Arbeit mit Veröffentlichungen und Veranstaltungen zurück. „Wir sind ein Bindeglied zwischen den beiden Gemeinden und das kulturelle Gedächtnis unserer Region“, beschrieb Vorsitzender Kay Blohm auf der Mitgliederversammlung die Aufgabe des Vereins. Etwa 20 Mitglieder sind noch von Anfang an dabei. Sie wurden mit einer Anstecknadel und einem Blumenstrauß geehrt.

Der Gründungsvorsitzende Ernst-Heinrich Olde führte den Verein bis 2007. Er starb im vergangenen Jahr, und die zahlreichen Versammlungsteilnehmer gedachten ihm mit einer Schweigeminute.

Der Chronik- und Heimatverein hat schon seit Jahren konstant 120 Mitglieder, die überwiegend auch aktiv am Vereinsleben teilnehmen. Neben der Mitgliederversammlung gibt es fünf Veranstaltungen im Jahr: Theatervorführungen, Ausfahrten und einen plattdeutschen Nachmittag. Daneben unterhält der Verein auch ein Archiv mit Dokumenten und historischen Gegenständen auf dem Boden des Amtsgebäudes. „Im letzten Jahr hat uns hier erstmalig eine Schulklasse besucht. Das hat Spaß gemacht, und wir möchten das gerne wiederholen“, so der Vorsitzende. Dankbar zeigte sich Kay Blohm über die Spende einer Heusonde für das Archiv, mit der früher die Temperaturen im Inneren von Getreide- und Heuhaufen gemessen wurden. „Das Besondere daran ist, dass sie in der ehemaligen Schmiede von Wagner in Herzhorn hergestellt wurde.“ Dankbar über die Arbeit des Vereins zeigten sich Pastorin Gabriele Petersen und Bürgermeister Wolfgang Glißmann in ihren Grußworten. Glißmann: „Der Verein lebt und hat stets eine gute Beteiligung bei seinen Veranstaltungen. Das ist toll für den Verein und auch gut für unsere Gemeinden.“

Für dieses Jahr sind wieder fünf Veranstaltungen geplant: ein Besuch im Detlefsen-Museum, eine Ausfahrt nach Schleswig und ein Filmnachmittag, sowie die Theatervorführungen der Sommerländer Theatergruppe am 14. und 22. Februar in der „Linde“. Im Anschluss an die Versammlung referierte Glückstadts Museumsleiter Christian Boldt über „Seuchen in Glückstadt und Umgebung in vergangenen Zeiten.“