Choral-Variationen mit Ingelore Schubert

Konzert in der Trinitatis-Kirche: Ingelore Schubert spielt ein Solo-Orgelkonzert am Freitag, 25. August, um 19 Uhr. Das Konzert wird hauptsächlich Choral-Variationen beinhalten unter dem Motto „Nun lob, mein Seel“. Darunter sind unter anderem Bearbeitungen von Johann Sebastian Bach und Dietrich Buxtehude. Ingelore Schubert studierte in Hamburg bei Gisela Gumz und in Amsterdam bei Ton Koopman. 1983 schloss sie das Studium mit dem Konzertexamen ab. Meisterkurse bei Robert Kohnen, Jos van Immerseel und Gustav Leonhardt vervollständigten ihre Ausbildung. Als Solistin sowie als Cembalistin des Marais Consort führte sie unter anderem Konzertreisen durch ganz Europa und die ehemalige Sowjetunion: So war Schubert beim Swedish Baroque Festival, dem Musikfestival Asolo/Venedig, dem Copenhagen Summer Festival, bei den Niedersächsischen Musiktagen, dem Fränkischen Sommer, dem WDR Musikfest, dem Rheingau Musik Festival und auf Schloss Elmau zu sehen und zu hören.

von Joachim Möller

erstellt am 14.Aug.2017 | 17:46 Uhr