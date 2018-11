Wirtschaft in der Region : Chinesen erkunden deutsches Ausbildungssystem

Berufsschullehrer aus China machen sich auf Einladung der Egeb-Wirtschaftsförderung ein Bild in Deutschland.

27. November 2018, 12:02 Uhr

Auszubildende, die dem Unternehmen zunächst einmal keinen zählbaren Umsatz einbringen und dann auch noch ein Gehalt verdienen? Für Berufsschullehrer aus China ist diese Konstellation nahezu undenkbar. Das wurde beim Besuch von 13 Pädagogen aus Guang’an in Brunsbüttel deutlich. „Wir konnten den Gästen aus Fernost einen Einblick in unser duales Ausbildungssystem und auch in den deutschen Unterrichts-alltag geben“, berichtete Volker Jahnke von der Egeb-Wirtschaftsförderung.

In der Ausbildungsabteilung von Covestro beschrieb Ausbildungsleiter Jürgen Evers die Vorteile des dualen Systems aus Arbeit im Betrieb und Berufsschulunterricht. „Wer hier bei uns dreieinhalb Jahre gelernt hat, ist so fit, dass er in allen Werken des Konzerns weltweit eingesetzt werden kann“, so Evers. Beeindruckt zeigten sich die Gäste davon, dass das Unternehmen drei Jahre Geld und Arbeit in die Ausbildung investiert, bevor die jungen Mitarbeiter erstmals wesentlich zur Wertschöpfung beitragen.



China verfolgt einen anderen Ansatz





Im Gegenzug berichteten die chinesischen Lehrer von ihrer Berufsschule in der Millionenmetropole Guang’an. Dort leben und lernen in einem Gebäude mehr als 13 000 Schüler. Allein der große Hörsaal fasst mehr als 2500 Menschen. Erst nach dem Abschluss können die jungen Chinesen eine Anstellung in einem Wirtschaftsbetrieb suchen.

Der Austausch ist Teil einer Kooperation zwischen den beiden Wirtschaftsregionen. Guang'an, das Zentrum der Partnerregion, gilt dabei als prosperierende 4,5-Millionenstadt mit großem Entwicklungspotenzial. Seit mehr als einem Jahr werden die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den chinesischen und deutschen Partnern unter anderem durch gegenseitige Besuche vertieft.