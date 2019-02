Chanson-Abend im Theater

von Andreas Olbertz

06. Februar 2019, 16:16 Uhr

Das Quintett „Moi et les autres“ um die Französin Juliette Brousset gilt als beste Swing-Band Deutschlands. Mit den musikalischen Wurzeln im traditionellen französischen Chanson kreuzt die Gruppe ihren Sound mit Jazz, Tango, Balkan-Musik und Dixie-Klängen aus New Orleans. Am Dienstag, 12. Februar, treten die Musiker um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Theaters Itzehoe auf.

Begleitet von Kontrabass, Gitarre, Akkordeon und Schlagzeug, aber mitunter auch von Banjo, Ukulele oder Melodika erzählen die Lieder Alltagsgeschichten. Es geht um die Liebe, einen Regentag, um Füße im Sand, den Vollmond in Burgund, um ein Mädchen, das nichts als tanzen will oder um Haushaltslöcher – mal poetisch, mal melancholisch, mitunter auch ironisch oder voller Wut. Mit Witz und einer guten Prise französischem Esprits führt Juliette Brousset durch das Programm.





>Der Eintritt kostet im Vorverkauf 20 Euro zuzüglich Gebühren. Erhöhter Abendkassenpreis.