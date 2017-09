Wohnungsbau in Brunsbüttel : Chance oder Kostenfalle?

vergrößern 1 von 1 Foto: Mohr 1 von 1

Lukratives Angebot oder Kostenfalle? Vor rund vier Jahren entstand durch die Verschiebung der Deichlinien im Bereich des Altenhafens in Brunsbüttel eine etwa drei Hektar große Freifläche. Diese hat das Land als Eigentümer der Stadt Brunsbüttel zu einem Kaufpreis von einem Euro angeboten. Im Rahmen einer Studie soll nun geklärt werden, ob und wie die Entwicklung der Fläche realisierbar ist. Einen ersten Zwischenbericht zur Vorstudie präsentierte das Albersdorfer Ingenieurbüro Bornholdt dem Bauausschuss. „Bei der Untersuchung möglicher zukünftiger Nutzungen für die Fläche werden aus planerischer Sicht drei Szenarien in Betracht gezogen“, teilte Jan Bornholdt dem Ausschuss mit.

Das erste Szenario sieht eine überwiegend touristische Nutzung vor. Dabei würde sich die Errichtung von Unterkünften für Kurzaufenthalte sowie im begrenzten Umfang für Ferienhäuser für längere Aufenthalte anbieten. Stelzenhäuser oder Häuser mit Aussichtsterrassen seien dafür die bevorzugte Bauweise. Neben Wellnessangeboten sei die Gestaltung einer Fitnesswiese oder Minigolfanlage zu empfehlen, so Bornholdt. Besonders geeignet für einen Gastronomiebereich wäre das Grundstück der ehemaligen Werft, das durch seine Lage das „Filetstück“ im gesamten Gebiet darstellt und einen nahezu ungehinderten Blick auf die Elbmündung gestattet.

Das zweite Szenario befasst sich mit einer Nutzung eines Teilbereichs der Fläche als Wohnraum. Entlang des nördlichen Altdeichs in Richtung Hafenstraße könnten Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser mit zwei bis zweieinhalb Geschossen errichtet werden. „Es sind Grundstücksgrößen von 500 bis maximal 800 Quadratmetern denkbar“, so Jan Bornholdt. Entsprechend des Bedarfs, könnte eine zur Straße Altenhafen ausgerichtete Teilfläche sowohl für kleinteilige, altersgerechte Wohnung als auch im begrenzten Rahmen für Eigenheime vorgesehen werden. Auf dem Grundstück der ehemaligen Werft bestünde die Möglichkeit, eine Seniorenwohnanlage in Verbindung mit einer gastronomischen Einrichtung zu errichten. Eine große Grünanlage mit einem Mehrgenerationenspielplatz, Minigolf- und Grünanlagen, die an den Neudeich angrenzt, würde der Qualitätserhöhung für Wohnen und Freizeit dienen.

Im dritten Szenario ist die Umgestaltung der Fläche zu einem grünen Naherholungsbereich vorgesehen. Verschiedenartige altersübergreifende Spiele- und Sitzgelegenheiten oder Picknickplätze stünden nicht nur Einheimischen zur Verfügung, sondern selbstverständlich auch Touristen. Neue Gebäude sind lediglich auf dem Grundstück der ehemaligen Werft vorgesehen. Dort sind neben Gastronomie, eine Pension und Ferienwohnungen denkbar. Zur Abrundung des Angebots bietet sich auch eine Einrichtung mit Indoorsport und Wellnessangeboten an.

Eine Erschließung der Fläche würde die Stadt planerisch etwa 1,5 Millionen Euro kosten. Zusätzlich kämen für die Sanierung der Wege auf dem Deich weitere 560 000 Euro hinzu. Dieser Betrag wurde bereits mit einem Sperrvermerk in den Haushalt eingestellt. Im Zuge der Studie soll neben der bautechnischen Realisierbarkeit des Vorhabens auch abgewägt werden, ob es möglich ist, die Kosten für die Erschließung durch den Verkauf geeigneter Baufläche zu refinanzieren.