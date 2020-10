Kulturfestival Schleswig-Holstein : „Celtic Dance“ zeigen irische Tanzkünste in Schenefeld

Am 24. Oktober kommen auch „Quinta Feira“ und die Loredda Jacque Band in die MC Eventhalle in Schenefeld.

18. Oktober 2020, 13:15 Uhr

Schenefeld | Das Kulturfestival Schleswig-Holstein macht Sonnabend, 24. Oktober, Station in Schenefeld. Ab 19 Uhr wird in der MC Eventhalle ab 19 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Künstler geboten. Die Gruppe „Celtic Dance“ (Foto) zeigt ihren Irish Dance. Tanztrainer Gernot Graaf legt in seinen Gruppen nicht vorrangig Wert auf Schnelligkeit. Hier geht es eher darum, mitreißende Musik mit interessanten Choreografien, irischen Originalschritten und jeder Menge Spaß zu beleben. Mit dabei in Schenefeld ist ferner die Percussionband Quinta Feira. Die sechs Trommler aus Schleswig-Holstein und Hamburg bieten brasilianische Rhythmen und Samba-Reggae. Schließlich wird die Loredda Jacque Band mit selbst komponierten Songs und einer Musikmischung aus Rock, Blues, Funk und Country auftreten. Da das Land Schleswig-Holstein das Festival unterstützt, ist der Eintritt frei. Aufgrund der Corona-Situation ist eine Anmeldung unter www.kulturfestival.sh notwendig.