Erneuerbare Energien : CDU-Landtagsabgeordneter Heiner Rickers fordert Leitfaden für Solarparks

Bei der zunehmenden Ausweisung von Solarparks müssten die Bürger mitgenommen werden, fordert CDU-Abgeordneter Heiner Rickers.

Avatar_shz von shz.de

25. August 2020, 14:18 Uhr

Kreis Steinburg | Der Steinburger Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Heiner Rickers fordert einen Leitfaden für die Ausweisung von Solarparks. Die Energiewende sei eines der wichtigsten politischen Vorhaben unserer Zeit. Nur müsse man bei der Umsetzung aufpassen, die Menschen vor Ort mitzunehmen und es flächenmäßig nicht zu übertreiben.

Zahlreiche Solarparks geplant

Gerade weil die Solarbranche teilweise nicht dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) unterliege, entstehe in diesem Bereich gerade eine Art Goldgräberstimmung, sagt Rickers auch vor dem Hintergrund, dass in Steinburg zurzeit zahlreiche Solarparks geplant sind oder Anfragen dafür laufen. Rickers appelliert an die Investoren, für Akzeptanz und politische Mehrheiten in den Kommunen zu sorgen, da es sonst vor Ort keine Zustimmung geben werde, „denn die Hoheit über das Verfahren liegt bei den Gemeinden, wie anfangs auch bei den Windanlagen“. Neben der erkennbaren schwindenden Akzeptanz in der Bevölkerung für Solarparks im Kreis beschäftigt den Landwirt auch die Auswirkungen auf die Landwirtschaft.

ZITAT Wir müssen bei allem Enthusiasmus auch aufpassen, dass nicht intensiv gutes Ackerland in Solarflächen umgewandelt wird. Heiner Rickers, CDU-Landtagsabgeordneter

Zum anderen könnte ein Run auf die Flächen zum Zwecke der Solarenergiegewinnung natürlich auch wieder zu einer Verteuerung der Böden führen. „Land und Bund sollten schnellstmöglich einen Leitfaden für die Freilandphotovoltaik erstellen und somit Kommunen und Bürgern eine Orientierungshilfe anbieten.“