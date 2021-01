Parteien-Streit in Wilster : CDU kritisiert SPD-Aussagen zur Wasserversorgung

Andreas Prüß wirft Sozialdemokraten in Wilster Falschaussagen vor.

06. Januar 2021, 11:58 Uhr

Wilster | Der Wasserpreis in der Marschenstadt sowie die damit verbundenen Geschäftsanteile der Stadt Wilster an der Wasserwerk Kleve GmbH führten zuletzt vermehrt zu Diskussionen. Auslöser waren Aussagen der SPD Wilster in unserer Zeitung sowie der SPD-Ortszeitung „Dat Rothuusblatt“. Und genau das ist einer der Kritikpunkte der CDU. Die Christdemokraten fragen: Warum bringt sich die SPD nicht in den Ausschüssen und der Ratsversammlung ein, sondern wählt den Weg über die Öffentlichkeit? Dazu noch mit Behauptungen, die nach Aussage von CDU-Ratsherr Andreas Prüß nicht der Wahrheit entsprechen.

Worum geht es eigentlich genau bei dem Streit um die eigene Wasserversorgung? Die Stadt Wilster betreibt eine eigene Wasserleitung zwischen Kleve und Wilster und ist zugleich mit 50 Prozent an der Wasserwerk Kleve GmbH beteiligt. Die anderen 50 Prozent hält der Wasserverband „Unteres Störgebiet“. Die CDU Wilster hat zuletzt Überlegungen ins Spiel gebracht, die 50-prozentige Beteiligung an den Wasserverband zu verkaufen.

Wasser soll bezahlbar bleiben

Die Christdemokraten gehen davon aus, so den Wasserpreis in Wilster langfristig auf einem bezahlbaren Niveau halten zu können. Im Gegensatz zu Strom und Gas hat der Bürger bei der Wasserversorgung nicht die Möglichkeit eines Anbieterwechsels.

ZITAT Anstatt falsche Behauptungen zu verbreiten, hätte ich mich über konstruktive Lösungsvorschläge gefreut. Andreas Prüß, CDU-Ratsherr

Prüß gehört seit knapp acht Jahren dem städtischen Werkausschuss an.

„Politische Themen gehören in die zuständigen Ausschüsse und nicht in die Zeitung“, kritisiert Prüß das Vorgehen der SPD. Mit sachlich falschen Aussagen sorge die SPD stattdessen für Verunsicherung unter der Bevölkerung. „Wir wollen doch letztendlich alle, dass der Wasserpreis in der Marschenstadt bezahlbar bleibt.“

Was bedeutet „absehbare Zeit“?

Die SPD habe behauptet, dass die Investition in die Wasserleitung nach Kleve in absehbarer Zeit abgeschrieben sei. Dies sei, laut Prüß, aber erst in 30 Jahren der Fall. Da komme es dann wohl auf die Sichtweise an, was eine „absehbare Zeit“ sei. Der Verkauf hätte Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität, hätten die Sozialdemokraten weiter behauptet. „Das ist nun wirklich Unsinn“, ärgert sich Andreas Prüß über diese Aussage.

ZITAT Wir würden auch nach einem Verkauf weiterhin das gleiche Wasser erhalten. Andreas Prüß, CDU-Mitglied im Werkausschuss

Alle Gemeinden rund um Wilster, die vom Wasserbeschaffungsverband beliefert werden, erhielten das gleiche Wasser, zahlten dafür jedoch nur zirka die Hälfte des Wasserpreises, der für die Wilsteraner fällig wird.

Was nütze es den Bürgern, dass Wilster seit 106 Jahren eine eigene Wasserversorgung habe, der Preis aber mittlerweile der zweithöchste in Schleswig-Holstein sei.

Stadtwerke machen regelmäßig Verlust mit Wasser

Jedes Jahr machten die Stadtwerke Verluste im Wasserbereich. Die Kommunalaufsicht schaue sehr genau darauf und dränge auf Änderungen. „Und Änderungen bedeuten Preiserhöhungen, auch in anderen Geschäftsbereichen der Stadtwerke, um die Verluste auszugleichen.“ Die CDU stehe hinter dem Hallenbad und den Stadtwerken, deswegen werde nach Lösungen gesucht.

Parteibuch sollte keine Rolle spielen

Andreas Prüß möchte auf weitere Themen, wie beispielsweise die Feuerwache, gar nicht weiter eingehen. Im liege vor allem daran, zunächst intern in den Ausschüssen zu diskutieren und dort zu einem Ergebnis zum Wohl der Wilsteraner zu kommen. „Gerade in einer kleinen Stadt sollte nicht das Parteibuch die Hauptrolle spielen, sondern der gemeinsame Konsens in so wichtigen Fragen wie zum Beispiel bei der Wasserversorgung.“