CDU-Kreistagsfraktion begrüßt Helfrich-Idee

von Joachim Möller

erstellt am 17.Nov.2017 | 14:24 Uhr

Die Gründung einer regionalen Planungsgesellschaft für wichtige Infrastrukturprojekte im Kreis Steinburg – diese Idee des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Helfrich wird von seinen Parteikollegen in der Kreistagsfraktion unterstützt. „Wir sind gern bereit, das Projekt in die Hand zu nehmen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Reinhold Wenzlaff. Dazu gehöre aber auch die konstruktive Mitarbeit der Kommunen. „Wenn die wollen, stehen wir Gewehr bei Fuß.“ Wie berichtet, schlägt Helfrich die Gründung einer regionalen Planungsgesellschaft vor, weil aufgrund fehlender Planungskapazitäten bei Land und Kreis Projekte wie der Grenzweg in Horst, die Nordumgehung Itzehoe, der B-5-Ausbau von Wilster nach Brunsbüttel und die Ortsumgehung Glückstadt auf Eis liegen. Der Gesellschaft sollen neben dem Kreis auch Städte und Kommunen, die vom Ausbau profitieren und betroffen sind, angehören. „Alles, was uns voranbringt, ist hilfreich“, so Wenzlaff.