Initiative in Kiel geplant : CDU in Itzehoe fordert höhere Hürden für Bürgerbegehren

Die Christdemokraten sehen einen Schaden für den politischen Diskurs in der Stadt.

von Delf Gravert

04. Oktober 2019, 13:33 Uhr

Itzehoe | Die CDU in der Kreisstadt will sich auf Landesebene für höhere Hürden für Bürgerbegehren und -entscheide stark machen. Das beschlossen die Christdemokraten einstimmig auf ihrer Jahresversammlung. Die aktuellen Quoten für Unterschriftensammlungen und Abstimmungen seien zu niedrig und deshalb „undemokratisch“, sagte der Ortsvorsitzende und Bürgervorsteher Markus Müller. Die Regelung komme ihm manchmal vor, „wie ein Schlag ins Gesicht der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker“, ergänzte sein Stellvertreter und Fraktionsvorsitzender Ralph Busch.

Selbstkritisch hatte Müller das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Zwar sei es gelungen, durch konkrete Sacharbeit, beispielsweise zum Thema Nahversorgung in Tegelhörn, auch Erfolge zu verbuchen, zwei Abstimmungen hätten aber „viel harte Arbeit und wenig Ergebnis“ für die Christdemokraten gebracht, sagte Müller.

„Mit einem blauen Auge“ sei die Partei in Itzehoe zwar bei der Europa-Wahl im Mai davongekommen. Damit könne die CDU aber nicht zufrieden sein, so Müller. „Es gab sicher mehrere Gründe für unser Abschneiden, die nichts mit Itzehoe zu tun hatten“, sagte Müller. Jenseits von You-Tube-Videos gelte es aber auch in der Stadt, Lehren zu ziehen aus dem Ergebnis. So habe die Europawahl deutlich gezeigt, dass die Grünen „auch auf kommunaler Ebene“ inzwischen der politische „Hauptmitbewerber“ seien – und nicht mehr die SPD. „Das hätte ich nicht gedacht“, sagte Müller.

„Fürchterlich geärgert“ hat sich der Ortsvorsitzende aber über ein anderes Ergebnis: Beim Bürgerentscheid über ein mögliches Baugebiet Eichtal-Kratt habe eine „gut organisierte Minderheit“ der „schweigenden Mehrheit“ gezeigt, „wie der Hase läuft“. Die CDU hatte sich für ein Neubaugebiet eingesetzt. „Ich würde nicht sagen, dass wir zu wenig getan haben, aber wir haben das falsche getan“, analysierte der Ortsvorsitzende. „Wir haben ganz stark auf Sachinformation gesetzt“, so Müller. Dies habe aber offenbar nicht genügend Bürger mobilisiert, an der Abstimmung teilzunehmen.

Nun stehe das „leidige Thema“ Bürgerentscheid bei der Debatte um den Autoverkehr in der Innenstadt erneut im Raum, sagte Müller mit Blick auf die laufende Unterschriftensammlung der Initiative „Autofreie Feldschmiede“. In Itzehoe ersetze die Drohung mit einem Bürgerentscheid leider zunehmend den politischen Diskurs und sei ein Hindernis für Kompromisse. Das werde durch die niedrigen Quoten gefördert, die sowohl bei der Zahl der zu sammelnden Unterschriften für die Zulassung des Bürgerbegehrens als auch bei der Zahl der notwendigen Stimmen für einen Bürgerentscheid nicht einem „Mehrheitswillen der Bevölkerung“ entsprechen.

Dies wäre laut Müller der Fall, wenn die Unterzeichnerquote auf 20 Prozent der Wahlberechtigten angehoben werden würde. „Bei Bürgerentscheiden sollte die erforderliche Mehrheit mindestens 30 Prozent aller Wahlberechtigten umfassen.“ Diese Änderungen könnte der Kieler Landtag vornehmen. Die Itzehoer CDU stellt einen entsprechenden Antrag auf dem Landesparteitag am 16. November in Neumünster.

Der sieht nicht nur die Änderung der Quoren vor. Gleichzeitig sollen, etwa im Rahmen der kommenden Digitalisierung, andere Formen der Bürgerbeteiligung und des Dialogs innerhalb der kommunalpolitischen Selbstverwaltung gestärkt werden. Das treibe die CDU jetzt schon in Itzehoe voran, sagte Ralph Busch und verwies auf mehrere kommende Initiativen im Hauptausschuss. „Wir wollen ja Bürger beteiligen“, sagte Müller.