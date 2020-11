Kreis Steinburg im HVV : CDU-Fraktionschef Reinhold Wenzlaff sieht „großen Schritt“ als Anfang für ÖPNV-Debatte

Der HVV-Beitritt sei ein Meilenstein für den Kreis Steinburg, so CDU-Fraktionschef Reinhold Wenzlaff – und erst der Anfang für die ÖPNV-Entwicklung.

von Sönke Rother

05. November 2020, 10:33 Uhr

Es war ein langwieriger, oft mühsamer Prozess. 15 Jahre hat es gedauert – jetzt ist der Beitritt des Kreises Steinburg zum Hamburger Verkehrsverbund (HVV) beschlossene Sache. Einstimmig votierten die Vertreter des Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) dafür. Nur eine kurze Abstimmung.

ZITAT Eigentlich hätten die Korken knallen müssen“, sagt Reinhold Wenzlaff, Fraktionschef der Kreis-CDU

Der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion hat den Prozess, der „damals von der Glückstädter FDP angestoßen worden war, wie er neidlos zugibt, van Anfang an begleitet. Und auch, wenn in Corona-Zeiten keine großen Feierichkeiten möglich seien, kam ihm dieser für den Kreis Steinburg „große Schritt“ zu kurz. Es sei vergleichbar mit dem Glasfaser-Zweckverband, der es geschafft hat das Kreisgebiet fast flächendeckend an das Internet der Zukunft anzuschließen.

Ein ständiges Ringen um den HVV

In den vergangenen Jahren sei das Ringen um den HVV-Beitritt ein andauerndes Bemühen gewesen, was von allen Fraktionen im Kreistag mitgetragen wurde. „Wir haben Gespräche mit Politikern, Gemeinden und Busunternehmen geführt, Forderungen gestellt, Resolutionen verabschiedet, Anträge eingereicht, Überzeugungsarbeit geleistet und sogar Brötchen am Bahnhof verteilt, um für die Sache zu werben“, erinnert Wenzlaff.

ZITAT Immer, wenn wir hier so weit waren, hat Rot-Grün in Kiel uns einen Knüppel zwischen die Beine geworfen. Reinhold Wenzlaff, CDU

Von der damaligen Landesregierung sei der Kreis Steinburg immer wieder vertröstet worden, weil man sich den großen Wurf, den SH-Tarif, erhoffte. „Der ist bis heute nicht weitergekommen.“

FOTO Wenzlaff

Als CDU und FDP den Steinburger HVV-Beitritt in den Landtagswahlprogrammen verankert hatten, konnten auch die Grünen als späterer Koalitionspartner nicht mehr zurück. „Das war der Durchbruch“, sagt Reinhold Wenzlaff. Zwei Jahre haben die Gespräche noch gedauert, jetzt ist alles in trockenen Tüchern, die Weichen sind gestellt. Mit dem Fahrplanwechsel 2021/22 soll der Kreis Steinburg im HVV-Tarifsystem integriert sein. Ein Meilenstein für den Kreis, der bisher noch nicht richtig gewürdigt wurde, so der CDU-Fraktionschef.

ÖPNV: Die Arbeit geht weiter

Wenzlaff stellt aber klar, dass die Entwicklung des ÖPNVs damit keineswegs in der Schublade verschwindet. Der Zweckverband sei aufgelöst, aber die Arbeit gehe weiter. Künftig beschäftigt sich der Bau- und Verkehrsausschuss; das letzte Wort hat der Kreistag. Und die Ausschussmitglieder um den Vorsitzenden Tobias Rückerl (FDP) haben einiges zu tun, prognostiziert Reinhold Wenzlaff.

Bessere Einbindung des nordöstlichen Kreisgebiets

Da müsse es beispielsweise um die bessere Einbindung des nordöstlichen Kreisgebiets in den Busverkehr gehen. Mit starken Linien könne es gelingen schnellere und häufigere Taktfrequenzen zu schaffen. Aber dafür müssten auch alternative Formen wie Bürgerbus, Gute-Nacht-Taxi und Anruf-Sammeltaxis weiter entwickelt und ausprobiert werden.

ZITAT Ich träume davon, dass ich in den nächsten Jahren in einem autonomen Bus durch die Wilstermarsch fahren kann. Reinhold Wenzlaff

Auch die Schullinien müssten besser integriert werden. Und es geht auch um die Entzerrung der Schülerverkehre. „Wenn ich sehe, dass Kinder in anderen Kreisen zur Schule gehen, weil die Busanbindung dorthin besser ist, kann mich das als Lokalpolitiker nicht kalt lassen“, sagt Wenzlaff.

Kostenlose Schülerbeförderung?

Und der CDU-Fraktionschef geht noch einen Schritt weiter: „Wir sollten auch darüber nachdenken, die Schüler von den Beförderungskosten zu befreien“. Das wäre auch eine gute Möglichkeit, Kinder und Jugendlichen an den ÖPNV heranzuführen.