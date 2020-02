Vortrag über Herero-Aufstand am 24. Februar : Carsten Möhle: Safari-Experte und Vulkan-Surfer

von Kristina Sagowski

03. Februar 2020, 12:13 Uhr

hohenlockstedt | Die Erfolgsgeschichte hinter „Bwana Tucke Tucke“ begann vor 55 Jahren auf einer Fensterbank im Krankenhaus Kellinghusen. Carsten Möhle wurde als Frühchen geboren. Weil im Krankenhaus keine Brutkästen zur Verfügung standen, legten ihn die Eltern kurzerhand auf die Heizung in die Sonne. „Das Bedürfnis nach Wärme hole ich jetzt in Afrika nach“, scherzt er. Mit 24 zog es ihn nach Afrika. Er machte sein Diplom in Tourismus-Management und baute 1997 in Namibia sein Unternehmen für Reiseveranstaltungen mit dem Namen „Bwana Tucke Tucke“ auf.

Acht Monate im Jahr lebt er im südlichen Afrika, vier Monate ist er in Europa für Marketing und Vorträge unterwegs, bei denen er aus seinem Leben erzählt: vom Kilimanjaro-Jogging, wie er den Congo in einer selbstgebastelten Schrankwand herunterpaddelt oder auf dem Vulkankrater des Nyiragongo im Ostkongo surft.

> Nächster Vortrag: Montag, 24. Februar, 19.30 Uhr. Thema: „Hererokrieg – Ungewisse Gewissheiten“. Ort ist die Mensa des neuen Ganztagsschulgebäudes an der Birkenallee, in Hohenlockstedt. Eintritt: 5 Euro. Veranstalter ist die Volkshochschule.

> Infos zum Wohnprojekt unter: https://www.bwana.de/ueber-uns/wolke-9.html