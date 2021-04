Brand in Süderholm : Carport steht in Flammen – 50 Feuerwehrleute aus zwei Wehren vor Ort

Durch das schnelle Handeln der Kameraden konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhäuser verhindert werden.

Elmshorn | Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ging in der Leitstelle West in Elmshorn der Notruf ein, es brenne ein Carpot am Süderholmer Eekenrebenweg in voller Ausdehnung. Unverzüglich wurde die Feuerwehr Heide Stadt und die Ortswehr Süderholm über die Funkmeldeempfänger alarmiert. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung und Flammenbildung, dabei wurd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.