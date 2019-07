Reiten : Carina Lüdke, Lena Magens und Louis Hauser neue Titelträger

Kreismeisterschaften in Dressur und Springen in Herfart

22. Juli 2019, 15:36 Uhr

Herfart | Der Kreisreiterbund Steinburg veranstaltete seine Meisterschaften für Dressur- und Springreiter im Rahmen des Herfarter Reittuurniers. Als neue Titelträger setzten sich Carina Lüdke (Dressur, RuFV Kremperheide/Krempe) sowie Louis Hauser (Springen Kleine Tour, RV Breitenburg) und Lena Magens (Springen Große Tour, RV Breitenburg) durch. Alle Teilnehmer mussten sich jeweils über zwei Prüfungen hinweg bewähren.

Nach der Dressurprüfung Klasse A* sowie der Dressurreiterprüfung Klasse L* stand fest, dass Carina Lüdke auf dem Deutschen Reitpony Holsteins Jakata erstmals die Beste bei einer Kreismeisterschaft war. Ihre bislang vorderste Platzierung innerhalb der Titelkämpfe war vor drei Jahren ein vierter Rang. Dass es diesmal zu einer Ehrung reichen könnte, hatte Carina Lüdke Anfang des Jahres gar nicht erwarten können. Ihre Stute hatte zwei Jahre lang eine Babypause machen müssen, weil die Vierbeinerin zwei Fohlen das Leben geschenkt hatte. Danach erst wieder ein gutes halbes Jahr im Training, zeigte sich Holsteins Jakata im Verlauf der Saison von einer sehr guten Seite: Bei 16 Prüfungen war das Paar immer platziert. So auch in Herfart. In der ersten Wertungsprüfung reichte die Benotung (Wertnote 7.200) zum zweiten Platz hinter Daphne Rathje-Böhnke (7.300) und in Durchgang zwei sogar zum Sieg (7.500). In der Gesamtwertung folgten auf den auf den Plätzen Liisa Starkjohann und Daphne Rathje-Böhnke.

Bei den Springreitern in der Kleinen Tour gab es einen kuriosen Verlauf: Nachdem Louis Hauser, Lotta Kluczynski, Ann-Sophie Kahnau, Jil Nielsen und Constanze Komoß aus der ersten Wertungsprüfung, ein Stilspringen der Klasse A*, noch fehlerfrei herausgekommen waren, unterliefen dem Quintett innerhalb der folgenden Prüfung jeweils Fehler. Am ärgerlichsten traf es Ann-Sophie Kahnau, deren Pferd einen Sprung verweigerte. So hatte sie als Gesamtdritte das Nachsehen hinter Louis Hauser als Kreis- und Lotta Kluczynski als Vizemeisterin. Ausschlaggebend für die Rangfolge war die schnellere Zeit, die die Konkurrenz innerhalb der Springprüfung Klasse L für den Umlauf benötigte. An seinen Fehler am siebten Hindernis erinnerte sich Louis Hauser im Gespräch mit unserer Zeitung genau: „Ich bin etwas zu dicht an den Oxer herangeritten.“ Doch auch so: Mit seiner Leistung und der seines Hannoveraner Wallachs Emilio, den er seit 2015 unter dem Sattel hat, war der Reiter „komplett zufrieden“. Den Fehler bezeichnete er als „individuell“, der habe nicht sein müssen. „Am Parcours hat das nicht gelegen, der war schön gebaut.“ Absehbar war der Erfolg von Louis Hauser schon deshalb nicht, weil er erst seit sechs Wochen wieder im Leistungstraining steckt, nachdem er zuvor eine sechsmonatige Reise nach Südostasien unternommen hatte.

In der Kreismeisterschaft in der Großen Tour waren Lena Magens und Henrike Blohm die entscheidenden Kräfte. Beide waren in der Springprüfung Klasse M* zusammen mit Jo-Hanna Krause und Meike Dehmelt fehlerfrei geblieben und konnten die gute Leistung des Vortages auch im Umlauf des M*-Springens mit Stechen bestätigen. Sie blieben zusammen mit Greta Lüschow als einzige strafpunktfrei. Den Kampf um die Titelvergabe machten letztlich Lena Magens und Henrike Blohm unter sich aus, weil tags zuvor Greta Lüschow innerhalb der ersten Wertungsprüfung gepatzt und sich somit alle Chancen auf den Titel verbaut hatte. Letztlich entschied der schnellere Ritt von Lena Magens auf Espanola innerhalb des Stechens für ihren Sieg über Henrike Blohm, die Carwitt gesattelt hatte.