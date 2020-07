Auto- und rollerfahrer erwischt : Cannabis und Speed: Zwei Mal Drogenverdacht in Itzehoe

Polizei kontrolliert Fahrer in der St. Jürgen-Straße und in der Helenenstraße.

von Delf Gravert

31. Juli 2020, 13:20 Uhr

Itzehoe | Gleich zwei Verkehrsteilnehmer mit Drogen im Blut sind der Polizei im Itzehoer Stadtgebiet ins Netz gegangen.

Am Donnerstag stoppte eine Streife den Fahrer eines Seat um kurz vor 13 Uhr in der St.-Jürgen-Straße. Bei dem 21-jährigen Ostholsteiner stellten die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum fest. Ein Schnelltest verlief positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Der Autofahrer bestritt allerdings, Drogen konsumiert zu haben. Er musste seinen Wagen trotzdem stehen lassen. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an.

In der Nacht zu Donnerstag kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei in der Helenenstraße um kurz vor 1 Uhr den Fahrer eines Motorrollers. Der 28-Jährige gab zu, vor zwei Tagen die Droge „Speed“ konsumiert zu haben. Der Schnelltest verlief positiv auf die in Speed enthaltene Wirkstoffgruppe Amphetamine. Auch der Rollerfahrer musste zur Blutprobe. Beiden Männern droht ein Fahrverbot.