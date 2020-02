Kellinghusen : Bussard „Hein“ als Krähenschreck

Stadt Kellinghusen zieht Falkner Herbert Boger hinzu, um die ungeliebten Rabenvögel aus der Lieth zu vertreiben

04. Februar 2020, 15:19 Uhr

KELLINGHUSEN | Silberne Flatterbänder, laute Knallerei und eine Box, die mit spezieller Lautgebung Gefahr signalisiert: Seit Jahren versucht die Stadt, die Krähenkolonie in der Lieth los zu werden, der Erfolg der Vergrämungsaktionen hält sich jedoch in Grenzen. Jetzt sollen gefiederte Jäger Unruhe in das Volk der Rabenvögel bringen – und sie bestenfalls so nerven, dass sie freiwillig den Rückzug in die Feldmark antreten.

Natürlicher Feind

Denn ab sofort wird Falkner Herbert Boger aus Alveslohe mit Harris Hawk „Hein“ und weiteren Greifvögeln in der Lieth unterwegs sein.

Beim nachmittäglichen Ortstermin herrscht noch Ruhe in den Wipfeln. Die schwarzen Vögel sind noch nicht zurück vom Tagesausflug. Eine gute Gelegenheit, den zweijährigen amerikanischen Wüstenbussard eine Kostprobe seines Könnens geben zu lassen. Pfeilschnell schießt der mittelgroße Vogel aus der Familie der Habichtartigen von der Hand des Falkners durch das Geäst und kommt auf Zuruf wieder zurück. Sofort bemerken auch die ersten vier, fünf anfliegenden Krähen die Veränderung im angestammten Nistgebiet. Sie haben den natürlichen Feind ausgemacht und flattern aufgeregt krächzend hin und her.

Bis in den März bringt der Falkner unterschiedliche Vögel aus seiner Zucht in der Krähenvergrämung zum Einsatz. Mehrfach in der Woche werden sie jeweils ein bis zwei Stunden in der Lieth umherfliegen und den Krähen Gefahr signalisieren. Schlagen dürfen und werden „Hein“ und Co. die geschützten Krächzer nicht. „Dazu sind sie auch zu gut genährt“, sagt Boger. Allein durch ihre Anwesenheit sollen sie die unbeliebten Krähen vergraulen.

Zitat: Da fühlten sich die Anlieger zuletzt mehr gestört als die Krähen“, Axel Pietsch, Bürgermeister.

Bürgermeister Axel Pietsch setzt große Hoffnung in die vom Umwelt- und Hochwasserausschuss beschlossene und vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume genehmigte Aktion. „Sie wird in diesem Jahr unterstützend zu den anderen Maßnahmen erfolgen“, so Pietsch. Durch die bisherigen akustischen Vergrämungsaktionen konnte die Population zwar in Grenzen gehalten werden, mehr aber auch nicht. Die schlauen Krähen gewöhnten sich schnell an den Lärm zu festgelegten Zeiten. „Da fühlten sich die Anlieger zuletzt mehr gestört als die Krähen“, erklärt der Bürgermeister. Insbesondere an den Wochenenden habe nicht jedem die frühmorgendliche Ballerei gefallen. Die Krähen hingegen hielten weiterhin an ihrem Wohnstandort am Südhang der Lieth fest, inklusive der lautstarken abendlichen Versammlungen sowie der Verschmutzungen von Spazierwegen und Anliegergärten. „Die Menschen bieten ihnen Nahrung und Nistplätze“, erklärt Boger.

Das Einsatzgebiet für den Falkner und seine Vögel beschränkt sich auf die genehmigte Fläche in der Lieth im Bereich der beiden großen Treppen. Parallel dazu organisiert der Bauhof dort weiterhin auch die akustische Vergrämung.